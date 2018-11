Espies russos i xinesos escolten les trucades personals de Trump

Quan el president Donald Trump truca vells amics amb un dels seus iPhones per xafardejar, queixar-se o demanar novetats sobre com els va la vida, espies russos i xinesos sovint escolten què diu i aconsegueixen informació privilegiada per influir en la seva política, segons asseguren informes d’intel·ligència dels Estats Units.

Els assessors de Trump han advertit al president dels Estats Units repetidament que les seves trucades de telefonia mòbil no són segures perquè espies russos i xinesos les poden escoltar, i que hauria de fer servir la línia fixa de la Casa Blanca, sobretot durant aquests dies previs a les eleccions legislatives als Estats Units. Malgrat això, el prolix president es nega a renunciar als seus iPhones. Funcionaris de la Casa Blanca afirmen que almenys confien que Trump tingui la delicadesa de no donar informació d’intel·ligència quan parla pel mòbil.

Seguretat electrònica

Diversos funcionaris han confirmat que Trump continua fent servir el telèfon mòbil malgrat els riscos que comporta. Aquestes persones, que han preferit mantenir l’anonimat, han afegit que no intenten desautoritzar el president nord-americà amb aquesta revelació sinó posar en evidència la seva frustració davant el que consideren un ús massa informal de la seguretat electrònica.

Segons informació d’intel·ligència, la Xina fa servir aquestes trucades per saber com pensa Trump, a qui escolta més i quins arguments tendeixen a influir en ell, amb l’objectiu que la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units no s’intensifiqui més. Així els espies xinesos haurien elaborat una llista de les persones amb qui Trump parla més sovint, amb la intenció d’utilitzar-les per influir en el president. En aquesta llista hi hauria Stephen A. Schwarzman, director general del grup Blackstone, que ha fet donacions per a un programa de màster a la Universitat de Tsinghua a Pequín, i Steve Wynn, l’exmagnat del casino de Las Vegas, que posseia una propietat lucrativa a Macau.

Els funcionaris contactats expliquen que el president té dos iPhones oficials que han estat alterats per l’Agència de Seguretat Nacional per limitar les seves capacitats i vulnerabilitats, i un tercer telèfon personal igual que els centenars de milions d’iPhones en ús arreu del món. Trump manté el telèfon personal, diuen els funcionaris, perquè, a diferència dels seus altres dos telèfons, en aquest sí que hi pot emmagatzemar els seus contactes.

Donald Trump va negar aquesta informació. En un tuit va criticar l’“avorrit article” del New York Times i va assegurar que estava “tan equivocat” que no tenia temps de corregir-lo. “Només faig servir telèfons del govern i només tinc un telèfon mòbil que poques vegades utilitzo”, va dir. Unes tres hores després, en una segona piulada, va afegir: “ The New York Times té una nova història falsa. Diu que els russos i els xinesos (estic content que finalment hi hagin afegit la Xina) estan escoltant totes les meves trucades de telèfon mòbil. Rarament utilitzo un mòbil, i quan ho faig és amb autorització del govern. M’agraden les línies fixes. Són només més fake news!”.

La Xina en fa mofa

També la Xina es va riure de la informació, però no va negar rotundament l’article del New York Times. Una portaveu del ministeri d’Afers Exteriors de la Xina, Hua Chunying, va ironitzar que “algunes persones als Estats Units” competeixen pel “premi de l’Acadèmia al millor guió original”, i fins i tot va advertir al diari nord-americà que s’arrisca que l’acusin de publicar notícies falses. La portaveu del govern xinès, però, també va advertir que la manera més segura d’evitar escoltes telefòniques és no utilitzar “cap dispositiu de comunicació modern”.

“Si estan tan preocupats pels iPhones, poden utilitzar Huawei”, va comentar Hua, referint-se al gegant de les telecomunicacions xinès, que fa la competència als iPhones i que ha suscitat preocupacions de seguretat als Estats Units perquè ven telèfons que serien potencialment vulnerables a les agències d’intel·ligència xineses.

A Rússia, el portaveu del Kremlin, Dmitri S. Peskov, va respondre de manera semblant quan li van preguntar si el Kremlin estava captant informació del telèfon mòbil de Trump. “Pregunteu-ho al diari”, va dir en al·lusió al New York Times. “Pel que sembla, tenen algun tipus d’informació detallada sobre aquest tema que els dona fonament per publicar aquesta informació. Nosaltres, de moment, estem tractant aquest material amb humor”, va concloure.