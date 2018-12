Els EUA, Rússia i l'Aràbia Saudita s'alien per minar les negociacions climàtiques

Els Estats Units van anunciar l'any passat que es retiraven de l'Acord de París però encara mouen els fils per torpedinar les negociacions climàtiques que tenen lloc aquests dies a Polònia, en la Cimera de l'ONU pel Clima COP24, que ha d'aprovar el reglament d'aplicació de l'Acord de París.

En aquesta cimera, els EUA i Rússia s'han aliat amb l'Aràbia Saudita i Kuwaït per evitar que la Convenció de l'ONU pel Clima doni la "benvinguda" a l'últim informe dels científics de l'IPCC, que alertava de devastadors impactes al planeta si l'escalfament global pujava més enllà dels 1,5º. El text que hi ha sobre la taula diu senzillament que els estats "prenen nota" ('noted') de l'estudi.

Un conflicte lèxic que no és menor, ja que donar la "benvinguda" a l'informe de l'IPCC, tot i l'enorme ambigüitat del terme, suposa que els governs signants de l'acord assumeixen aquest informe -que compara els efectes d'un escalfament d'1,5º amb els de 2º i constata que els efectes són molt pitjors en el segon cas- com el coneixement científic provat que els ha de servir de guia en les seves polítiques.

Un revés a les negociacions que deixa intuir una voluntat de l'administració de Donald Trump de no romandre passiva en aquestes negociacions, en què ja no haurien de ser decisius donat que es volen retirar de l'Acord, però del que tècnicament no poden sortir fins a finals del 2020 (probablement després de les eleccions presidencials que han de reelegir o no a Trump). El mateix Trump va fer dissabte un tuit per denunciar, segons ell, com de "malament funciona l'Acord de París" per a França, en al·lusió al conflicte dels 'armilles grogues', i on hi barrejava les reticències a donar finançament als països pobres per ajudar-los a combatre el canvi climàtic, un dels punts més conflictius del reglament que s'ha d'aprovar a Polònia.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de diciembre de 2018

Durant la sessió plenària que dissabte a la nit va tancar la primera setmana de negociacions a Polònia, el representant de les Maldives, Amjad Abdulla, va reclamar que es recuperés el terme "donar la benvinguda" i va considerar "incomprensible" que no es fes. "Les conclusions de l'informe de l'IPCC confirmen la urgència d'accelerar la nostra tasca contra el canvi climàtic i aquesta urgència està sent ignorada per molts en aquesta sala", va dir el representant de Maldives, una de les illes amenaçades d'extinció amb l'augment del nivell del mar que suposaria passar dels 1,5º.

Un a un, desenes de països van demanar torn de paraula per donar suport a la seva petició, inclosa la Unió Europea, amb les úniques excepcions dels EUA, Rússia, l'Aràbia Saudita i Kuwaït. El representant saudita, Ayman Shasly, va ser especialment bel·ligerant en advertir que aquella successió de veus en oposició a l'esborrany eren "una mala senyal que ens prepara per la setmana que ve, ja que si no és possible arribar a un acord sobre una paraula veurem què passarà quan entrem a debatre les parts més substancials del reglament".

El negociador dels EUA va argumentar que el seu país "agraeix molt la feina de l'IPCC" però que el fet d'haver acceptat l'informe científic durant la reunió de l'ONU el passat mes octubre a Corea del Sud, una trobada preparatòria de la COP24 en què es va presentar l'informe científic i va ser assumit per tots els estats, "no implicava necessàriament adherir-se a les seves conclusions". La representant russa va dir que "no cal donar la benvinguda i és suficient amb prendre nota" i el de Kuwaït es va limitar a demanar que es mantingués l'expressió "prendre nota".

La intervenció més aplaudida, però, va ser la de Rueanna Haynes de l'illa caribenya San Cristóbal y Nieves, que va qualificar de "ridícul" que no es pugui donar la benvinguda a un informe científic del més alt nivell que ha estat encarregat pels mateixos estats.

La polèmica durant la sessió plenària va portar a l'organitzador de la sessió i cap de l'organisme negociador que havia d'aprovar aquella part del text, el francès Paul Watkinson, a fer una nova proposta de redactat perquè digués que es "dona la benvinguda als esforços" dels científics de l'IPCC "i es pren nota de les seves conclusions", una solució que no va ser acceptada per la majoria de països que havien protestat, inclosa la UE. Així doncs, Watkinson va deixar la qüestió en mans dels ministres en les negociacions que arrenquen demà dilluns.

Disappointed that we failed to agree on research and systematic observation in #SBSTA 49 - we lost some good work, but above all we must also find way for all to recognise the urgency and seriousness of message of #IPCC #SR15 and act on #ClimateChange — Paul Watkinson (@pwatkinson) 8 de diciembre de 2018

La primera setmana de cimera a Polònia ha estat la dels equips tècnics que intentaven afinar la redacció de l'esborrany de reglament, abans que els ministres de Mediambient i Canvi Climàtic de 196 estats agafin el relleu a partir de demà dilluns per acabar de negociar els punts més conflictius i aconsegueixin un redactat final per aprovar-lo divendres.

Però el text sobre la taula encara té múltiples opcions possibles per a bona part dels articles i tots els grups de negociació van admetre la seva "decepció" amb el poc nivell de progrés aconseguit aquesta primera setmana durant la sessió plenària que dissabte va donar per tancada aquesta primera fase de la negociació.