Els Estats Units acaparen la producció mundial de remdesivir, un fàrmac que pot ser útil contra el coronavirus

Els Estats Units han comprat gairebé totes les reserves mundials per als pròxims tres mesos de remdesivir, un dels dos fàrmacs que s'han mostrat efectius contra el covid-19. El govern de Donald Trump ha arribat a un acord amb la farmacèutica Gilead, que en té la patent, per comprar-n'hi més de 500.000 dosis, que representen tota la producció del mes de juliol i el 90% de la prevista per a l'agost i el setembre. No quedarà res per a Europa ni per a la resta del món. Cap altre laboratori al món pot fabricar la medicació sense acord de Gilead.

En una meridiana confirmació de la política de l' Amèrica primer, de Donald Trump, la Casa Blanca ha tret pit de l'acord, malgrat que la pandèmia continua fora de control al país, on l'assessor de salut pública del govern, Anthony Fauci, ha advertit que es poden superar els 100.000 contagis diaris. "El president Trump ha aconseguit un acord fabulós per assegurar que els americans tenen accés al primer tractament autoritzat per al covid-19", ha dit el secretari de Salut dels Estats Units, Alex Azar. "En la mesura del possible volem assegurar-nos que qualsevol pacient americà que necessiti redemsivir el pugui tenir. L'administració Trump fa tot el que està a les nostres mans per saber més de teràpies que salven vides pel covid-19 i assegurar l'accés a aquestes opcions per al poble americà".

Per a Roger Paredes, coordinador a Espanya del primer estudi amb remdesivir i cap de secció del servei de malalties infecciones de Can Ruti: "Si es confirma, és un mala notícia perquè sabem que aquest medicament funciona". "Actualment tenim pocs pacients i fins ara no hem tingut cap problema, però si hi ha una segona onada seria greu si hi hagués escassedat de subministrament". El remdesivir –un fàrmac que s'havia desenvolupat sense èxit per combatre l'Ebola– és l'únic medicament, que ha obtingut l'autorització d'urgència per a la seva comercialització de les autoritats nord-americanes i de l'Agència Europea del Medicament. "El remdesivir és el tractament de base del covid-19, amb la dexametasona, i ara per ara no tenim res més. Estem estudiant com combinar-lo amb altres fàrmacs, com antiinflamatoris, i segur que podem millorar, però l'estem fent servir amb molt bons resultats en pacients en els primers estadis de la pneumònia i està funcionant. Falten unes setmanes més per tenir resultats sobre la mortalitat", apunta. "És un problema global: els estats que tenen empreses farmacèutiques els compren els estocs: la Gran Bretanya va fer el mateix amb la hidroxicloroquina", recorda.

L'Agència Espanyola del Medicament, però, assegura a l'ARA que "hi ha prou estoc de remdesivir a Espanya per afrontar la situació epidemiològica actual i per a possibles rebrots, tenint en compte les indicacions del fàrmac, és a dir, només adults i adolescents majors de 12 anys amb pneumònia i que requereixin oxigen". L'agència precisa que està "en comunicació constant amb la companyia per avaluar regularment la situació i que fa seguiment dels estocs i consums d'aquest fàrmac des d'abans de l'inici de l'estat d'alarma".

L'acció unilateral de la Casa Blanca –que ja havia demostrat com és capaç de maniobrar en el mercat mundial per acaparar recursos bàsics com les mascaretes i altres equips de protecció– estableix un greu precedent de cara al principal repte que planteja la pandèmia, que és el desenvolupament i distribució mundial d'una vacuna eficaç contra el coronavirus. "Això deixa al descobert que no hi ha una política global en la distribució de productes terapèutics que es pugui orientar per a les zones o col·lectius més afectats", explica a l'ARA Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA. "Algú podria dir que els Estats Units són un dels països més necessitats, però és clar que aquesta acció respon més a criteris polítics i econòmics que no pas sanitaris".

Gilead va anunciar dilluns que vendrà el seu fàrmac, a 390 dòlars el vial per als governs de països desenvolupats, cosa que elevaria el preu del tractament més habitual a 2.082 euros per pacient i el de les teràpies més llargues a 3.818 euros. En el cas dels països en vies de desenvolupament, la farmacèutica ha arribat a diversos acords amb productors de medicaments genèrics per poder oferir el tractament a un preu més reduït i facilitar-ne l'accés a tot el món.

Fauci: "Anem pel mal camí"



En una intervenció al Senat, Fauci, director de l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses, ha advertit que "anem pel mal camí". "La setmana passada vam arribar al rècord de 40.000 contagis diaris i no em sorprendria que arribem als 100.000 si no hi ha un gir". L'epidemiòleg no ha volgut donar una estimació de quants morts pot causar la pandèmia als Estats Units, però no ha amagat la gravetat de la situació: "Serà molt alarmant, us ho garanteixo". Fins ara els Estats Units, el país amb més contagis del món, ha declarat 2,5 milions de casos i més de 127.000 morts. Alguns estats que havien començat a relaxar el confinament han hagut de fer marxa enrere. Dilluns Arizona va ordenar tancar bars, cinemes, gimnasos i parcs aquàtics, després que Texas, Florida i Califòrnia també tornessin a imposar restriccions.