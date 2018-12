Estrasburg condemna Espanya per l'expulsió de dos marroquins residents a Catalunya

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya per l'expulsió de dos marroquins residents a Catalunya. El tribunal, amb seu a Estrasburg, ha constatat que l’estat espanyol va violar el dret “al respecte per la vida privada i familiar” de dues persones de nacionalitat marroquina expulsades per haver sigut condemnades penalment per tràfic de drogues.

De manera “unànime”, els magistrats han considerat que les autoritats espanyoles van errar a l’hora d’examinar la naturalesa i seriositat dels crims comesos. A més, creuen que la justícia espanyola no va tenir en “consideració” el temps de residència ni els llaços familiars, socials i culturals dels demandants a l'Estat i al Marroc. Aziz Saber i Hamza Boughassal van ser condemnats per tràfic de drogues el 2008, motiu pel qual la policia i la Guàrdia Civil van iniciar un procediment d’expulsió.

Representats per Benet Salellas

Posteriorment, les subdelegacions del govern espanyol a Catalunya van ordenar l’expulsió de Saber i Boughassal, a més d’imposar-los una prohibició per entrar a l’Estat de 4 i 10 anys, respectivament.

Tots dos van apel·lar la decisió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i després al Tribunal Constitucional, però totes dues instàncies van rebutjar les seves demandes. El 2013 i 2014 els dos demandants representats per l'advocat gironí Benet Salellas van presentar les seves queixes al TEDH, que ara els ha donat la raó.