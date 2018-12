Estrasburg condemna Grècia per haver aplicat la xaria a una ciutadana musulmana en la reclamació d'una herència

Condemna a Grècia per haver aplicat la xaria, la llei musulmana, a una dona que reclamava la totalitat de l'herència deixada pel seu marit. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha sancionat l'Estat hel·lè per haver discriminat la demandant i haver-la privat dels seus drets sobre la propietat pel fet de tractar-la amb la legislació musulmana i no amb la grega.

Chatitze Molla Sali, de confessió musulmana, havia demanat la totalitat dels béns del seu marit basant-se en el testament que havia deixat davant de notari i seguint la llei grega. Però les germanes del difunt van recórrer la decisió i van reclamar que s'apliqués la xaria, que suposa repartir les propietats entre tots els membres de la família.

Els tribunals de primera instància i apel·lació es van pronunciar a favor de la vídua, però en l'alta instància de cassació es va revocar la resolució en favor de les germanes i seguint l'argument que el cas "l'havia de solucionar el muftí segons les regles de la llei islàmica". La dona es quedava, així, sense tres quartes parts de l'herència del marit, però va continuar la reclamació dels seus drets davant del tribunal d'Estrasburg i invocant els articles del Conveni Europeu de Drets Humans que protegeixen la propietat, el dret a un judici just i la prohibició de la discriminació.

La sentència assenyala que constitueix una discriminació "la diferència de tracte soferta per la demandant com a beneficiària d'un testament fet segons el Codi Civil per un atorgant de confessió musulmana" comparat amb un atorgant no musulmà, cosa que "no té justificació objectiva ni raonable". En aquest sentit, el tribunal subratlla que Grècia és l'únic país europeu que aplica la xaria a una part dels seus ciutadans, fins i tot en casos com el de la demandant i el seu marit, que s'hi havien mostrat en contra.

El gener passat Grècia va abolir el règim que imposava la xaria per solucionar afers familiars de la minoria musulmana. A més, segons recull la mateixa sentència, l'aplicació de la llei musulmana al territori francès de Mayotte, una petita illa de l'oceà Índic, es va acabar el 2011, mentre que al Regne Unit és opcional entre la minoria musulmana.

La demandant va sol·licitar una indemnització d'una mica més d'un milió d'euros per danys materials, morals i despeses, però la sentència deixa a les parts un termini de tres mesos per arribar a un acord.