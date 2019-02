Pressió del PP i el PSOE perquè l'Eurocambra accepti el peu de pàgina que descriu Gibraltar com una "colònia"

Gibraltar continua complicant les negociacions del Brexit. Aquesta vegada no està en joc l'acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, sinó la llei que ha de permetre que ciutadans britànics i europeus no necessitin pagar un visat per a viatges entre les dues jurisdiccions que siguin inferiors a 90 dies. Espanya va colar en un dels trams finals de les negociacions un peu de pàgina en què es fa referència a Gibraltar com una "colònia" britànica i és aquesta nota al peu el que està bloquejant que la futura política de visats es pugui aprovar a temps per al Brexit.

Com la majoria de legislacions europees (aquesta avança més ràpid perquè és considerada d'urgència), va ser la Comissió Europea qui en va proposar el primer esborrany, després el Parlament va fer la seva proposta i la va esmenar i més endavant va ser el Consell Europeu (amb representació dels 28 ambaixadors) qui va donar llum verda a un últim text. Ara totes tres parts han d'acordar oficialment l'últim vist-i-plau perquè pugui entrar en vigor. Però en el tràmit del Consell Europeu, Espanya va pressionar perquè s'afegís al text un peu de pàgina on es fa constar que Gibraltar és una "colònia" britànica, i va enfurismar el govern britànic. Ara es dona el cas que el negociador nomenat per l'Eurocambra en les negociacions és britànic i que no està disposat a acceptar un peu de pàgina que considera "innecessari" per a la legislació.

Aquest dimarts, el comitè de llibertats del Parlment Europeu ha debatut aquesta qüestió. El ponent que encapçala aquestes negociacions, el britànic i membre del grup socialista Claude Moraes, ha exposat l'estat de la qüestió davant dels eurodiputats d'aquesta comissió parlamentària en un debat especialment encès. Moraes ha començat la seva exposició recordant que va ser escollit ponent per a aquesta legislació sense que ell ho demanés expressament i ha insistit diverses vegades que de totes les esmenes que es van presentar quan es va fer el debat parlamentari, els eurodiputats espanyols no en van presentar cap que tractés sobre Gibraltar. Fins i tot, ha apuntat, "el text va tirar endavant amb 53 vots a favor i cap en contra". "La meva posició ha sigut defensar el mandat original del Parlament", s'ha justificat.

Moraes, que no ha criticat que el Consell Europeu afegís el peu de pàgina, ha insistit que al llarg de les diverses reunions mantingudes entre les tres parts (Comissió, Consell i Parlament) ell mateix va proposar un redactat "alternatiu" en què es fes referència al fet que hi ha una "controvèrsia entre el Regne Unit i Espanya sobre la sobirania de Gibraltar", i ha fet una crida a mirar d'aconseguir un redactat de "compromís" que permeti tirar endavant aquesta legislació, sempre recordant que ni la proposta inicial de la Comissió Europea ni la que va sortir del mateix comitè on s'ha discutit aquesta qüestió parlava de Gibraltar.

Però els eurodiputats espanyols del PP, del PSOE però també d'UPyD han sigut durs amb Moraes. El popular Agustín Díaz de Mera García ha demanat fins i tot a Moraes que abandoni la seva tasca de ponent i que deixi d'obstaculitzar l'aprovació de la legislació, insistint que "dir que Gibraltar és una colònia britànica no és res més que fer honor a la veritat". També ha sigut especialment dur l'exministre de Justícia de Zapatero i eurodiputat Fernando López Aguilar, que ha insistit que la qualificació de Gibraltar com a colònia ve avalada per diverses resolucions de la justícia internacional i ha recordat al ponent que és el Regne Unit el que vol marxar de la UE, mentre que Espanya és qui s'hi queda. Altres eurodiputats espanyols que han anat en la mateixa línia han sigut Maite Pagazaurtundúa, membre d'ALDE i originària d'UPyD, i les populars Rosa Estaràs i Teresa Jiménez Becerril, que fins i tot han parlat de la necessitat d'aquest peu de pàgina perquè es tracta d'un tema crucial per a la "integritat territorial" d'Espanya.



Espanya complica l’acord sobre el Brexit per Gibraltar

No hi han estat tan d'acord els responsables a l'ombra d'aquesta proposta legislativa, l'eurodiputat independent Petr Jezek, que ha etzibat que aquesta és una legislació "sobre visats i no sobre Gibraltar", i ha reiterat que el Consell Europeu "ha anat massa lluny" introduint aquest peu de pàgina. La diputada del grup socialista alemanya Birgit Sippel ha sigut més clara encara i ha afirmat: "La meva impressió és que com que ens acostem a les eleccions la gent es posa nerviosa i els debats no estan basats en fets reals". Sippel ha fet costat al ponent britànic i ha demanat que no es faci campanya electoral i "es torni a la feina". Tot plegat, però, es tornarà a abordar aquest dimecres en una reunió a tres bandes en què s'espera desencallar la qüestió.