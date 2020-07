Veneçuela recula i deixa en paper mullat l'expulsió del país de l'ambaixadora de la Unió Europea

L'executiu que presideix Nicolás Maduro ha optat per enterrar (de moment) la destral de guerra i rebaixar la tensió diplomàtica amb la Unió Europea, que s'havia anat alimentant els últims dies. D'aquesta manera, el govern veneçolà fa marxa enrere i deixa en paper mullat la decisió d'expulsar l'ambaixadora de la UE a Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, després d'haver pres aquesta mesura com a represàlia davant les noves sancions que l'organisme europeu havia imputat contra onze alts funcionaris veneçolans, inclòs el president electe de l'Assemblea Nacional, Luis Eduardo Parra.

En un comunicat emès aquest dijous per l'executiu de Veneçuela, s'explica que el país ha decidit deixar "sense efecte" la decisió presa el 29 de juny de declarar Brilhante Pedrosa persona non grata i que l'objectiu és "promoure els contactes diplomàtics" amb la UE en un "marc de cooperació sincera i des del respecte al dret internacional". Aquest anunci, tant per part del govern presidit per Maduro com de la Unió Europea, arriba després d'una conversa telefònica entre l'alt representant de la UE, Josep Borrell, i el ministre del poder popular per a les relacions exteriors de Veneçuela, Jorge Arreaza.

Així doncs, s'aigualeix "en favor del diàleg polític" el rampell que havia tingut Maduro, que va donar 72 hores a Brilhante Pedrosa per abandonar el país, una decisió que havia sigut condemnada per altres països llatinoamericans com Colòmbia, Bolívia o el Paraguai. "Hem d'ordenar les nostres coses amb la Unió Europea i anirem pas a pas. Ja n'hi ha prou. Si no ens volen, que marxin. Si no respecten Veneçuela, que marxin. A Veneçuela se l'ha de respectar com a integritat i com a nació", va dir el president veneçolà tan sols fa tres dies. Va ser la resposta en calent de Maduro a les sancions de la UE a onze funcionaris veneçolans al considerar que havien violat drets humans i soscavat la democràcia i l'estat de dret en un país que fa temps que està immers en una crisi econòmica i social sacsejada, a més, per la disputa entre Maduro i l'autoproclamat president, Juan Guaidó .

Guaidó guanya la pugna de l'or al Banc d'Anglaterra

De fet, la pugna pel poder entre Maduro i Guaidó ha viscut aquest dijous un nou episodi. El Tribunal Superior de Justícia del Regne Unit ha dictaminat que és la junta del Banc Central de Veneçuela, nomenada per Guaidó , la que té autoritat sobre els lingots d'or propietat de Veneçuela –valorats en 1.000 milions de dòlars– i que estan dipositats al Banc d'Anglaterra. D'aquesta manera, la justícia del Regne Unit, país que reconeix Guaidó com a "president constitucional interí de Veneçuela", veta l'accés a les reserves d'or a Maduro , que no podrà vendre lingots ni utilitzar els fons per combatre l'avanç i les conseqüències del coronavirus al país.