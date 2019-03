El cap de l'exèrcit d'Algèria demana inhabilitar Bouteflika

L’exèrcit algerià ha donat aquest dimarts el cop de gràcia al règim d’Abdelaziz Bouteflika. El general Ahmed Gaïd Salah, màxim càrrec militar, ha fet una crida per iniciar el procediment constitucional que declari Bouteflika incapacitat per exercir el càrrec, tal com havia fet una ONG suïssa.

El president, de 82 anys, acaba de tornar al país després d’una estada de 15 dies en una clínica de Suïssa per ser tractat de l’ictus que va patir el 2013 i que l’ha deixat en cadira de rodes i sense parla.

En una intervenció televisada en directe per dos canals privats de televisió, el cap de l’estat major donava per acabats els 20 anys de lideratge de Bouteflika com una manera de donar sortida als clams de la ciutadania que des de fa setmanes es mobilitza als carrers d’Algèria en unes protestes sense precedents després de la guerra civil.

La inhabilitació del president es basa en l’article 102 de la Constitució del país, que preveu aquesta possibilitat en diversos supòsits. Un és el del deteriorament de la salut i l’octogenari Bouteflika està tan dèbil que fa sis anys que gairebé no apareix en públic i no ha fet cap discurs. De fet, els metges suïssos que l’atenien van ratificar que està en “risc vital”, segons les filtracions periodístiques.

651x366 Dos joves escriuen missatges en contra de la perpetuació de Bouteflika / MOHAMED MESSARA / EFE Dos joves escriuen missatges en contra de la perpetuació de Bouteflika / MOHAMED MESSARA / EFE

Per deixar Bouteflika fora de circulació, el consell constitucional hauria de declarar Bouteflika incapaç d'exercir el càrrec, en una decisió que hauria de ser ratificada per les dues cambres que formen el Parlament algerià per una majoria de dos terços.

Procés d'un mes i mig

Segons aquest mateix article de la Constitució, el president del Senat haurà d’assumir el càrrec de president interí almenys durant els 45 dies posteriors a la incapacitació.

L’exèrcit algerià havia evitat fins ara intervenir directament en la crisi que viu el país des de fa setmanes, tot i que havia advertit que no toleraria el caos i el general Salah havia suggerit que militars i exèrcit “tenen una mateixa visió de futur”.

Els plans de Salah, però, es poden veure truncats pel rebuig que el Moviment Social per la Pau (MSP), el partit islamista més gran autoritzat a Algèria, va mostrar a incapacitar legalment el president. En un comunicat difós, la formació va advertir que tem que l’aplicació de l’article 102 evitarà que el país faci una “transició democràtica plena”.

El descontentament continua

La pressió popular va fer replantejar a Bouteflika –i sobretot al seu nucli dur– la voluntat d'optar a un cinquè mandat, però ni aquesta renúncia va aturar les manifestacions, que van continuar per evitar la perpetuació del règim i exigir eleccions lliures i democràtiques. Bouteflika proposava mantenir-se al capdavant liderant la transició. Salah ha afirmat que entén que aquesta opció no servirà per calmar els ànims i que, vist el context, és “imperatiu” trobar una solució que acabi amb aquesta crisi “que respon a la legítima demanda del poble algerià”.

Per a Hugh Roberts, expert en Algèria de la Universitat de Tufts, a Massachusetts, el plantejament del màxim càrrec de l’exèrcit és una bona alternativa per desbloquejar la situació al país. L’especialista afirma que Bouteflika “queda clar que no pot continuar” perquè “ni està bé ni és legítim” que es mantingui al càrrec.