L'FBI contacta una segona dona per investigar les acusacions d'abús sexual contra Kavanaugh

L'FBI ha contactat una segona dona, Deborah Ramirez, en el marc de la investigació que ha obert a petició del Senat sobre les acusacions d'abús sexual contra el jutge conservador Brett Kavanaugh, que aspira a ser nominat membre vitalici del Tribunal Suprem dels Estats Units.

Deborah Ramirez va ser companya de classe del magistrat conservador a la prestigiosa Univeristat de Yale, i assegura que Kavanaugh li va ensenyar els genitals i li va refregar per la cara sense el seu consentiment durant una festa del curs 1982-1983. Actualment Ramirez és una advocada especialitzada en violència masclista a Colorado.

L'advocat de Ramirez, John Clune, ha informat que l'FBI ha contactat la seva clienta per entrevistar-la i ella s'ha mostrat disposada a col·laborar en la investigació.

El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat aquest dissabte que l'FBI té "total llibertat" per investigar Kavanaugh, malgrat que ell el va proposar com a candidat a formar part del Tribunal Suprem, en substitució d'un dels seus membres, Anthony Kennedy, que s'ha jubilat.

"Faran tot el que hagin de fer i esperem que arribin a la conclusió que no hi ha cap problema [amb Kavanaugh]", ha declarat Trump, a més de rebutjar a través de Twitter que pretengui posar pals a les rodes a la investigació de l'FBI.

NBC News incorrectly reported (as usual) that I was limiting the FBI investigation of Judge Kavanaugh, and witnesses, only to certain people. Actually, I want them to interview whoever they deem appropriate, at their discretion. Please correct your reporting!