Facebook, Google i Twitter aturen la col·laboració amb Hong Kong i TikTok marxa de l'illa

Google, Facebook i Twitter han anunciat que deixaran d'atendre temporalment les peticions de dades d'usuaris que els faci el govern de Hong Kong perquè estan revisant els efectes de la nova llei de seguretat aprovada per la Xina per a l'illa semiautònoma. Facebook ja ha advertit que revisarà els continguts de la llei i en valorarà els aspectes relatius a drets humans abans de prendre una decisió.

El sorprenent consens dels tres gegants tecnològics nord-americans rivals, que han fet servir un llenguatge semblant en cadascuna de les seves declaracions, suposa un inusual qüestionament públic de la política xinesa. És alhora una mostra clara dels efectes de la nova llei de seguretat, també sobre la llibertat d'expressió a internet.

TikTok ha anat fins i tot més enllà que les empreses nord-americanes i ha anunciat que retirarà la seva aplicació de les botigues de Hong Kong i que no serà operativa per als usuaris de l'illa d'aquí a alguns dies. L’aplicació de vídeo és propietat del gegant d’internet xinès ByteDance, però no està disponible a la Xina continental. TikTok ha dit que els directius de fora de la Xina són els qui decideixen aspectes clau del negoci, incloses les regles sobre continguts.

Dilluns a la tarda Hong Kong va publicar noves regles que donen als poders policials la possibilitat d’eliminar publicacions d’internet i també castigar les empreses d’internet que no compleixen les sol·licituds de dades. Les noves regles donen explícitament a les autoritats la capacitat d’empresonar els empleats d'empreses com Facebook i Google si la firma no respon a les peticions de dades dels usuaris que se'ls fan. Com que les noves regles s'apliquen a tot el món, obren la perspectiva que les empreses tecnològiques hagin de triar entre lliurar al govern de Hong Kong dades de persones que escriuen des dels Estats Units, per exemple, o haver d'afrontar una condemna de sis mesos de presó per als seus empleats.