Facebook bloqueja el compte del fill de Netanyahu per haver difós comentaris islamòfobs

Facebook ha bloquejat el compte d'un dels fills del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per haver difós missatges islamòfobs a través d'aquesta xarxa social. Els administradors de Facebook van reaccionar la setmana passada després que Yair Netanyahu publiqués que volia que "tots els musulmans marxessin de la terra d'Israel".

"La dura política de Facebook m'ha trobat. Enhorabona!", ha ironitzat el fill del primer ministre, a la vegada que ha acusat la xarxa social de permetre l'existència de pàgines creades per Hamàs, Hezbol·lah i un llarg etcètera de portals favorables a "l'assassinat i l'exterminació dels jueus", segons ha dit.

"És increïble. Facebook em bloqueja 24 hores. És una dictadura de pensament", ha publicat el fill de Netanyahu a Twitter.

לא זה פשוט לא יאומן. פייסבוק חוסמת אותי ל24 שעות על כך שביקרתי אותה! דיקטטורת מחשבות pic.twitter.com/P9U2bgz4Vi — Yair Netanyahu (@Yairhunn) 16 de diciembre de 2018

"Sabeu on no hi ha atemptats? A Islàndia o al Japó, on per casualitat no hi ha musulmans", ha escrit Netanyahu en relació als atemptats de dijous passat –reivindicats per grups propalestins– en què van morir tres israelians a la ciutat palestina de Ramal·lah, a Cisjordània.

Abans que Facebook eliminés els comentaris islamòfobs, el fill del polític també va escriure sobre la seva proposta de 'solució' al conflicte entre Israel i Palestina: "O marxen tots els jueus, o marxen tots els musulmans", va dir. I va afegir: "Prefereixo la segona opció".

Després que la xarxa social eliminés els seus comentaris, el fill de Netanyahu ha afirmat en una entrevista al 'The Jerusalem Post': "Per què les persones que reclamen un Estat palestí sense jueus estan consternades per aquesta publicació?"

No és el primer cop que Yair Netanyahu, de 27 anys, es veu involucrat en polèmiques a les xarxes socials. El 2017, va publicar un diagrama on presentava el filantrop multimilionari George Soros controlant el món a través del finançament d'organitzacions d'esquerra. El 2015, la televisió israeliana va difondre unes imatges del fill del primer ministre dins d'un establiment d'estriptis a Tel Aviv bevent alcohol i parlant despectivament sobre les dones amb uns amics.

Així mateix, els opositors del primer ministre Netanyahu critiquen que el seu fill tingui guardaespatlles i xofer privat tot i no ocupar cap càrrec oficial.