Farah Attari: “Per més que els expliquis els seus drets, els cal temps per pair-ho tot”

Farah Attari, advocada especialitzada en immigració del torn d’ofici del Col·legi d’Advocats de la Ciutat de València, és una de les lletrades que van participar en l’operatiu que va rebre els migrants al port de València.

Quina és la clau perquè s’accepti la sol·licitud d’asil dels migrants de l’ Aquarius ?

El país d’on venen. Jo crec que s’admetran a tràmit les sol·licituds dels ciutadans provinents de països en conflicte, que són molts dels estats subsaharians. En el cas dels migrants del Magrib és més difícil, perquè en aquesta zona no existeix un conflicte bèl·lic, a excepció de Líbia. Cal destacar que l’admissió a tràmit de la sol·licitud ja genera un dret de residència temporal fins que la petició sigui resolta, en un període que se sol prolongar d’un a tres anys. També serà clau la situació dels seus països quan es resolgui la sol·licitud, ja que en aquell moment les autoritats reclamen a ACNUR que elabori un informe sobre els perills del país d’on són originaris els ciutadans. A part d’això, totes les víctimes que han patit algun delicte o que puguin patir-lo han de rebre l’asil.

Diumenge als qui arribaven se’ls preguntava si volien quedar-se a Espanya o marxar cap a França. ¿Era un moment idoni per decidir - ho?

Crec que no, molts es quedaven una mica sorpresos i atordits. Per molt que els expliquis els seus drets, necessiten temps per reflexionar i pair-ho tot. Suposo que en el cas que ho desitgin podran canviar l’elecció.

¿Als voluntaris els afecta una situació com la de diumenge?

Jo continuo en estat de xoc. Puc fer veure que soc freda, però crec que em caldran uns dies per ser conscient del que passa aquesta gent fins que arriben aquí.