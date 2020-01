"Fes-la fora demà": es filtra una gravació del moment que Trump ordena acomiadar l'ambaixadora a Ucraïna

En una gravació de mòbil durant un dinar del president dels EUA, Donald Trump, amb diversos representants d'Ucraïna, se sent el president ordenant l'acomiadament de la llavors ambaixadora dels EUA al país, Marie Iovanovitx, perquè algú de la taula li diu que és un problema. "Va dient a tothom: espereu, perquè serà destituït ( impeached)", li diu algú a Trump de Iovanovitx durant el dinar.

"Desfeu-vos-en. Feu-la fora demà. M'és igual. Feu-la fora demà, d'acord? Feu-ho", diu immediatament després Donald Trump, donant l'ordre al seu equip perquè acomiadi l'ambaixadora, que és un dels personatges centrals en la trama que ha desembocat en l' impeachment del president.

Els empresaris ucraïnesos associats amb l'advocat de Trump Rudy Giuliani volien desfer-se de Iovanovitx i ho van aconseguir, com demostra la gravació, filtrada per l'advocat d'un d'ells, Lev Parnas, a qui Trump insisteix a negar que hagi conegut mai. Però Parnas ha declarat en una entrevista a l'ABC que durant un dinar l'abril de 2018 amb el president Trump li va demanar que acomiadés l'ambaixadora a Ucraïna i ell hi va accedir.

La cinta filtrada corrobora la versió de Parnas i desmenteix alhora l'afirmació de Trump que no coneix l'empresari ucraïnès personalment. L'advocat de Parnas, Joseph Bondy, que ha fet pública la gravació, assenyalava que es tracta "d'una prova més que la versió dels esdeveniments que ha donat Parnas es confirma amb proves". L'empresari ha declarat que Trump estava al cas en tot moment dels moviments per pressionar el govern d'Ucraïna perquè investigués l'exvicepresident dels EUA Joe Biden i el seu fill amb l'amenaça de retenir l'ajuda militar al país, que és precisament l'acusació que fan els demòcrates al president per acusar-lo d'abús de poder en el seu procés d' impeachment que ara és al Senat.

Les imatges filtrades pels advocats de Parnas contenen 83 minuts gravació durant el dinar de l'abril del 2018 de Trump amb representants ucraïnesos, tot i que la major part del temps no se'ls veu perquè la càmera apunta al sostre.