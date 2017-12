Fins a 65 periodistes han mort aquest any fent la seva feina

L'any 2017 han mort 65 periodistes al món mentre feien la seva feina, un 18% menys que l'any anterior. Mèxic va seguir sent el país més perillós per als informadors si s'exclou els que estan en guerra, segons l'últim informe publicat aquest dimarts per Reporters Sense Fronteres (RSF).



En el seu informe anual sobre els atacs contra els professionals de la informació, RSF assenyala que si es compten únicament els periodistes professionals, el nombre de morts el 2017 (50) és el més baix des de fa 14 anys.



RSF s'explica aquesta tendència a la baixa en part per "la creixent presa de consciència sobre la necessitat de protegir millor els periodistes i la multiplicació de les campanyes per les organitzacions internacionals i pels mateixos mitjans".



També perquè alguns països "considerats massa perillosos" s'han buidat d'informadors, com passa amb Síria, l'Iraq, el Iemen o Líbia.



En qualsevol cas, com passa en els últims sis anys, Síria va repetir el 2017 com el país més mortífer per als periodistes, amb 12, seguit molt de prop per Mèxic, amb 11, "el país en pau més perillós del món per als reporters".



"Al país dels càrtels de la droga -subratlla RSF referint-se a Mèxic-, els periodistes que s'ocupen de la corrupció de la classe política o del crim organitzat són gairebé sistemàticament assenyalats, amenaçats o fins i tot executats a sang freda".



El secretari general de l'organització, Christophe Deloire, denuncia que "investigar en certs països s'està fent tan perillós com cobrir un conflicte. Aquesta situació alarmant recorda la necessitat de protegir més els periodistes". Per darrere de Mèxic se situen Afganistan, amb 9 morts; l'Iraq, amb 8, i Filipines, amb 4.

Del total de 65 informadors que han mort en l'exercici del seu ofici, un 60% han sigut directament assassinats, mentre que el 40% han sigut "víctimes col·laterals" en bombardejos i atemptats.



El 2017 s'ha observat la duplicació de periodistes dones mortes (10 en lloc de 5 a l'exercici precedent), en la seva major part implicades en investigacions.



L'1 de desembre d'enguany, a més, hi havia 326 periodistes empresonats a causa de la seva feina, un 6% menys que un any abans. A més, hi ha 54 periodistes actualment detinguts a mans de grups armats com l'Estat Islàmic o els hutis al Iemen.



Malgrat aquesta davallada general, RSF destaca que Rússia i el Marroc, que no estaven identificats com a "països presons" per als periodistes, s'estan significant per "un nombre inusualment elevat" de privació de llibertats.

No obstant això, gairebé la meitat dels que estan detinguts a tot el món es concentren en cinc estats: la Xina (52), Turquia (43), Síria (24), l'Iran (23) i el Vietnam (19).



Sobre el cas de la Xina, RSF destaca que el govern xinès està "perfeccionant el seu arsenal de mesures per reprimir periodistes i bloguers. El règim de Pequín ja no aplica la pena de mort als seus opositors, però permet expressament que empitjori la seva salut a la presó fins que moren" .