El fiscal de la trama russa premia l'exassesor de Trump per la seva col·laboració i no li demana presó

El fiscal nord-americà que investiga la trama russa, Robert Mueller, ha recomanat que el controvertit exassessor de seguretat nacional de la Casa Blanca Michael Flynn no vagi a la presó a canvi de la seva "col·laboració substancial" amb la investigació.

Flynn es va veure forçat a dimitir uns dies després d'arribar a la Casa Blanca quan es va filtrar que havia parlat amb l'aleshores ambaixador rus als Estats Units, Serguei Kisliak, sobre les sancions de Barack Obama a Moscou per la seva suposada ingerència electoral. Ara fa un any, Flynn va admetre haver mentit a l'FBI sobre aquests contactes amb Rússia i va començar a col·laborar amb els fiscals de Mueller, designat especialment per investigar el cas.

En un document judicial, Mueller ha revelat avui que Michael Flynn s'ha sotmès durant aquest any a 19 interrogatoris amb els seus fiscals i que ha col·laborat en múltiples línies. Tot i que no es revelen detalls sobre la seva col·laboració, el document indica que el general retirat ha ofert informació "sobre els vincles o la coordinació entre el govern de Rússia i persones associades amb la campanya de Trump".

Mueller investiga des del maig del 2017 la suposada ingerència del Kremlin en les eleccions a la Casa Blanca del 2016, així com els possibles nexes entre la campanya de Trump i funcionaris russos amb l'objectiu d'afavorir la victòria de l'ara president.

Flynn és un dels cinc excol·laboradors del president que han arribat a acords amb Mueller (també ho han fet el seu excap de campanya Paul Manafort, així com el seu exadvocat Michael Cohen) en el marc de la investigació sobre la trama russa.

El general retirat va assessorar Trump en seguretat nacional durant la campanya i va ser un dels primers nomenaments del president com a assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca poc després de guanyar les eleccions davant la demòcrata Hillary Clinton. El motiu real de la seva dimissió va ser haver mentit a alts càrrecs de la Casa Blanca, entre els quals el vicepresident, Mike Pence, sobre el contingut de les seves trobades amb Kisliak.