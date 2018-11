Florida s'encamina a un nou recompte de vots

La batalla per un escó al Senat de Florida i també la del governador d'aquest estat i el governador de Geòrgia semblen encaminades a un nou recompte que podria decantar la balança de manera diferent, ja que els contrincants en aquestes batalles no les donen per perdudes. Aquests estats decisius es decantaven cap als republicans, però tres dies després de les eleccions de mig mandat encara no s'han atorgat oficialment.

El marge de victòria del candidat republicà al Senat per Florida, Rick Scott, ha quedat reduït en les últimes hores amb només 15.000 vots per davant del seu rival demòcrata, Bill Nelson, cosa que pot conduir a un altre recompte. Davant d'això, Scott va interposar una denúncia contra dues supervisores a dos comtats de Florida, a les quals acusa d'un retard en el recompte de vots.

Per la seva banda, Nelson ha interposat també una denúncia per impedir al secretari d'estat republicà Ken Detzner que rebutgi vots. El mateix president dels EUA, Donald Trump, ha entrat en la polèmica per acusar de corrupció el recompte de vots en els dos comtats denunciats i ha advertit que hi enviarà els seus advocats per supervisar el procés.

Thank you @marcorubio for helping to expose the potential corruption going on with respect to Election Theft in Broward and Palm Beach Counties. The WORLD is now watching closely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de novembre de 2018

A Geòrgia, el candidat republicà per al governador, Brian Kemp, ha reivindicat la victòria sobre la demòcrata Stacey Abrams, amb el 50,3% dels vots, però Abrams, que seria la primera dona governadora negra dels EUA, encara no ho ha reconegut, i ha dit que encara no s'han comptabilitzat alguns vots. Aquesta contesa es podria haver de repetir si cap candidat demostra tenir més del 50% dels suports.



També la batalla a governador de Florida, que havia estat proclamada en favor del republicà Ron DeSantis, es podria capgirar. El candidat demòcrata, Andrew Gillum, que ja havia reconegut la derrota, ha dit aquest divendres que ara està esperançat que la cosa pugui canviar, ja que només el separen 38.515 vots de DeSantis.