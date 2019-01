Les forces armades de Veneçuela donen suport a Maduro i denuncien el "cop d'estat

El ministre de Defensa de Veneçuela, Vladimir Padrino, ha convocat aquest dijous una roda de premsa per llegir un comunicat de les Forces Armades Bolivarianes que assegura que no acceptaran un "president autoproclamat" ni es "subordinaran a una potència estrangera", alhora que rebutgen els "grollers actes d'ingerència" d'alguns governs.



L'endemà que el cap del Parlament veneçolà, Juan Guaidó, es va autoproclamar president interí del país sense reconèixer l'autoritat de Nicolás Maduro, les forces armades han dit que "mai" reconeixeran un governant "imposat a l'ombra d'interessos foscos". Insisteixen que el "legítim president" és Nicolás Maduro.

Maduro mateix ha anat aquest dijous també a la seu del Tribunal Suprem per rebre el suport explícit de l'estament jurídic del país, atès que tots els magistrats de l'alt tribunal són chavistes. Els jutges, de fet, han emplaçat la fiscalia a emprendre mesures contra Guaidó.

Tant l'acte de suport al Tribunal Suprem, on Maduro apareixia acompanyat de la seva esposa, com el comunicat de les Forces Armades Bolivarianes van ser restransmesos en directe per la televisió estatal VTV.

El cap de l'oposició s'autoproclama president interí de Veneçuela amb suport de Trump

En el seu comunicat, l'exèrcit rebutja el que considera "accions il·legals amb què es pretén instal·lar un govern paral·lel" a Veneçuela, "així com les crides traïdores d'alguns sectors" per apartar-la del "camí democràtic". El text també assegura que no toleraran "fets vandàlics o terroristes per part de grups que promoguin la violència".

Abans de llegir el comunicat, Padrino va denunciar un "cop d'estat" en l'autoproclamació de Guaidó i va acusar els "actors trastocats" de l'oposició veneçolana de voler "irrompre d'una manera violenta, esquizofrènica" per propiciar un govern de facto que, va augurar, "no serà victoriós".

Víctimes durant les protestes

"Fins al moment s'han confirmat fins a 26 persones assassinades durant les protestes, Aquest balanç només inclou víctimes ja identificades", ha senyalat l'Observatori Veneçolà de Conflictivitat Social (OCVS) a Twitter. Les morts han sigut durant les protestes antigovernamentals de les últimes hores, que han tingut lloc a diferents punts del país. A més, el ministeri Públic, està investigant quatre morts en el marc d'un saqueig a l'estat de Bolívar que limita amb Brasil, a l'est del país.

Mitjans locals han assegurat que aquestes víctimes han rebut trets mentre participaven dels saquejos. Just a l'altre cantó del país, a l'estat de Táchira, cinc persones han rebut trets i dos d'elles han mort per "ferides al tòrax", segons ha explicat la governadora de la regió, Laidý Gomez. Els fets s'han viscut aquest dijous mentre les persones participaven en una protesta en contra del govern de Nicolàs Maduro, a la capital, San Cristóbal.