França allarga el confinament fins a l’11 de maig

És la quarta vegada que Emmanuel Macron s’adreça als seus compatriotes des de l’inici de la crisi sanitària al país, però el discurs d’aquest dilluns va ser el més humil, el més concret, fins i tot el més humà. D’entrada, l’al·locució televisada del president francès es va realitzar minuts després de les vuit del vespre per no eclipsar la cita diària dels francesos en temps de confinament: els aplaudiments adreçats al personal sanitari.

Macron no va aplaudir, però entonant el mea culpa potser va fer un dels millors agraïments que l’executiu podia fer al cos mèdic: “Com a tots els països del món, ens han faltat bates, no hem pogut distribuir tantes mascaretes com voldríem. [...] He vist errors, massa lentitud, procediments inútils, febleses en la nostra logística. En traurem les conclusions en el seu moment”, va admetre el president.

L’anunci més esperat era fins quan s’allargaria el confinament, ja que tothom sabia que es tornaria a prolongar. El president va posar fi al misteri: serà fins a l’11 de maig tot i que amb algunes excepcions. “Les persones grans, les estiguin en una situació de discapacitat severa o bé amb malalties cròniques hauran de seguir confinades”, va precisar Macron. Però aquesta data “només serà possible” si se segueixen “respectant les regles i si la propagació del virus continua alentint-se”, va avisar el cap d’estat, que va tornar a demanar un esforç als seus conciutadans. Per a aquells que ja no poden fer més esforços, com ara “les famílies més modestes amb infants i els estudiants més precaris”, Macron va anunciar una ajuda excepcional sense precisar-ne els detalls.

Un altre assumpte clau de la fi del confinament és la tornada a l’escola. El president va assegurar que “les escoles, les guarderies i els instituts obriran progressivament” a partir de l’11 de maig. “Massa infants [que viuen] en barris populars [o bé] al camp no tenen accés a la tecnologia digital”, va reconèixer Macron. Des de l’inici del confinament, el 17 de març, no tenen escola. Per contra, les universitats no obriran fins “abans de l’estiu”.

La tornada a la feina i la consegüent recuperació de l’economia nacional és una altra de les missions àrdues del postconfinament. Macron ja ha avisat que els restaurants, cafès, hotels, teatres, cinemes i sales d’espectacles no podran obrir l’11 de maig. A més, els viatges a països de fora de la Unió Europea estaran prohibits: “Les fronteres continuaran tancades fins a nou avís”.

Sobre l’ús generalitzat de les mascaretes a la sortida del confinament, Macron s’hi mostra ara a favor, tot i que inicialment el govern va menystenir la seva utilització. Un altre tema espinós al qual es va referir ahir el president són els tests massius. Macron va assegurar que a partir de l’11 de maig França serà capaç de fer la prova a “qualsevol persona que tingui símptomes”, una “arma privilegiada” amb la qual el país no compta avui per tots els simptomàtics.

Els president francès també va parlar del rastreig digital postconfinament. L’executiu està estudiant la possibilitat de posar en marxa una aplicació per a telèfons intel·ligents que permetrà identificar les persones que han estat en contacte amb positius de covid-19 per limitar la propagació del coronavirus quan se surti del confinament. Una solució delicada pel que fa a la llibertat de moviments i al respecte de la privacitat. Si bé el govern ha precisat que l’aplicació complirà la llei europea de protecció de dades personals i que s’utilitzarà el sistema del Bluetooth -i no pas la geolocalització-, Macron va assegurar en el seu discurs que consultarà els parlamentaris perquè no hagi d’entonar una vegada més el mea culpa.