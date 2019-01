França intensifica la lluita contra els 'armilles grogues'

L'Assemblea Nacional francesa ha aprovat una sèrie de polèmiques mesures contra el moviment 'armilles grogues', que des de fa onze dissabtes es manifesta als carrers i carreteres de tot el país –amb molta intensitat a París– contra la política d’asfíxia econòmica impulsada pel govern d'Emmanuel Macron que, diuen, pateixen principalment les classes mitjanes baixes.

Dues d'aquestes mesures han sigut especialment controvertides: per una banda, la que prohibeix l'assistència a les protestes de membres dels 'armilles grogues' considerats "conflictius" i "esvalotadors"; i, per l'altra, la que prohibeix als manifestants dur màscares o qualsevol altra mena d'indumentària que els tapi la cara.

Portar una màscara o una altra peça de roba amb la finalitat d'amagar el rostre, per exemple, podria suposar a partir d'ara una pena de fins a un any de presó i 15.000 euros de multa.

Crispació al Parlament

Les noves lleis es van debatre al Parlament dimecres a la nit, en un ambient tens marcat per la confrontació entre els partidaris i els detractors de les mesures. Els defensors, encapçalats per l'equip de Macron, asseguren que "són totalment necessàries" arran dels episodis de violència registrats durant les mobilitzacions. "Són una seriosa amenaça per a l'ordre públic", ha afirmat a la cadena francesa BFMTV una portaveu del partit de Macron, Aurore Bergé.

En canvi, els diputats de l'esquerra i alguns membres del bàndol de Macron s'han oposat enèrgicament a la iniciativa perquè creuen que representa una amenaça "autoritària" a les llibertats civils.

Segons la versió del govern, les autoritats compten amb una llista de persones considerades "esvalotadores", que serien els individus a qui se'ls prohibiria la presència a les mobilitzacions. "No estem parlant de ciutadans francesos escollits aleatòriament. Estem parlant de persones que n'han ferit d'altres, que han intentat matar o que han destruït propietats", ha afegit Bergé.

Des de fa setmanes el discurs de Macron s'ha centrat a remarcar els "greus i violents" disturbis causats pels 'armilles grogues'. En canvi, el moviment assegura que qui ha utilitzat la violència han sigut les forces policials a l'hora de dissoldre els manifestants.

El cas de la pilota de goma

La repressió policial contra aquest moviment va obrir una nova polèmica divendres passat quan un ciutadà anomenat Jérôme Rodrigues –un dels portaveus del moviment– va ser ferit en un ull per una pilota de goma suposadament disparada per la policia.

Rodrigues, que podria perdre l'ull, va denunciar el cas a través de les xarxes socials. Dies després, aquest dimecres, la policia va admetre que s'havia disparat una pilota de goma a la zona on era Rodrigues.

La comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, va anunciar que obriria una investigació sobre el cas i també sobre la repressió policial en aquesta mena de protestes a França.