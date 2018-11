Fumata blanca o boira del Tàmesi

May ha aconseguit, de moment, el més fàcil: un acord tècnic entre dues parts (la primera ministra britànica i Brussel·les) conscients dels costos del no acord. Però el seu principal problema és a Londres per la falta de suport polític, la divisió tory (al govern i al partit) i la pròpia debilitat d’algú que es manté al poder perquè ningú ha decidit encara que ha arribat l’hora de fer-la caure. Gairebé dos anys i mig després del referèndum, la UE i el Regne Unit han consensuat, finalment, l’esquelet de la seva futura relació. Però, com deia un funcionari europeu al Financial Times, “no confonguem una fumata blanca amb la boira del Tàmesi”.