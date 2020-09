Gairebé 300 manifestants detinguts a Hong Kong per haver protestat contra l'ajornament de les eleccions

La policia de Hong Kong ha detingut aquest diumenge gairebé 300 manifestants que protestaven contra la decisió del govern d'ajornar un any les eleccions parlamentàries que estaven previstes per a avui. L'executiu va justificar l'ajornament pel risc de contagi a causa de la pandèmia. Les eleccions al consell legislatiu són la votació més important a Hong Kong, ja que el cap de govern no és escollit per sufragi directe.

La manifestació d'aquest diumenge a Hong Kong ha sigut una de les més multitudinàries des que a finals de juny va entrar en vigor la nova llei de seguretat nacional, que castiga amb penes de presó qualsevol acte de secessió del territori semiautònom. De fet, entre els detinguts hi ha una dona acusada de violar l’esmentada llei "per haver corejat eslògans que promovien la independència de Hong Kong". Tres activistes de la Lliga Socialdemòcrata, Leung Kwok-hung, Raphael Wong Ho-ming i Figo Chan Ho-wun, han mostrat una pancarta contra el govern per haver ajornat les eleccions i tot seguit han sigut detinguts "per haver participat en una marxa no autoritzada ", segons informa el diari South China Morning Post.

Dos mil antiavalots

La policia ha desplegat uns 2.000 agents antiavalots només a la zona de West Kowloon. Malgrat això, no ha pogut impedir la protesta. Els manifestants han corejat eslògans contra el govern i han demanat la "independència del domini xinès", proclama que ara es considera un delicte segons la nova legislació. La policia ha disparat pilotes de goma i ha justificat les detencions argumentant que la manifestació era una "reunió il·legal". També ha acusat alguns dels participants d’"haver aixecat barricades per bloquejar el trànsit".

Abans de l'inici de la protesta, el superintendent Steve Li Kwai Wah, del cos policial creat per Pequín, ha advertit que la manifestació no estava autoritzada i que qui hi participés s’hauria d’atenir a les conseqüències.

La cap de govern de Hong Kong, Carrie Lam, va anunciar el 3 d'agost passat l’ajornament durant un any de les eleccions legislatives de la ciutat pel "risc sanitari extrem" que suposa el coronavirus. Va argumentar que hi hauria un alt risc de contagi a causa de l'aglomeració de votants i treballadors en els col·legis electorals i que els hongkonguesos residents a l'estranger no podrien tornar per votar a causa de l'obligació de fer dues setmanes de quarantena. L'oposició prodemocràtica, en canvi, creu que l'ajornament es deu a motius polítics.