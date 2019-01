La Generalitat ofereix els ports catalans per acollir els 49 migrants que són en alta mar

La Generalitat ha ofert els ports catalans per acollir els 49 migrants rescatats per les ONG Sea-Watch i Sea-Eye davant la costa líbia i que fa més de dues setmanes que són en alta mar esperant que algun país els doni permís per desembarcar. El departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Govern ha informat a través d'un comunicat aquest dimarts que s'ha posat en contacte amb aquestes dues ONG amb l'objectiu que desembarquin en un port català. "Ara la Generalitat resta a l'espera de la resposta de l'estat espanyol", també afirma el comunicat.

Els migrants estan distribuïts en dos vaixells: el 'Sea-Watch 3', que porta 32 rescatats a bord, i el 'Professor Albrecht Penek', amb 17 nàufrags. Els primers van ser salvats el 22 de desembre, i els altres el dia 29. Des de llavors Sea-Watch i Sea-Eye han intentat infructuosament que algun país aculli els migrants. Cap estat s'hi ha ofert i alguns s'hi han oposat frontalment, com ara Malta i Itàlia. En canvi, una quarantena de grans ciutats europees sí que s'han mostrat disposades a acollir els nàufrags. Per exemple, Palerm, Livorno, Berlín, Bremen, Hamburg i Heidelberg. A aquesta llista s'hi afegeixen ara els ports catalans.

Amb tot, és difícil que el govern espanyol accepti el desembarcament dels migrants en un port de Catalunya, perquè ja va rebutjar que aquests 49 rescatats fossin transferits a l''Open Arms' quan aquest vaixell es dirigia a Algesires amb 311 migrants a bord.

El personal mèdic del 'Sea-Watch 3' i el 'Professor Albrecht Penek' alerten que la situació dels 49 nàufrags és insostenible a causa del fred i la mala mar. Entre els rescatats hi ha quatre dones, tres nens (d'1, 6 i 7 anys) i quatre adolescents no acompanyats. Sea-Watch va alertar per Twitter aquest dilluns que alguns migrants, desesperats, es negaven a menjar. "Temem que el seu estat psicològic i de salut es deteriori significativament. No ens podem creure que tot això estigui passant a poques milles de les costes europees", afegia l'organització.

17th day at sea.

On board of #SeaWatch we are reporting episodes of people refusing food. We fear that their psychological and health status may deteriorate significantly. We cannot believe that all this is happening a few miles from the European coasts. pic.twitter.com/t2sr3po7ol