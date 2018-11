George Soros es reuneix "regularment" amb Timmermans però la Comissió no revela la seva agenda

El nom del milionari, especulador i filantrop George Soros apareix de manera més o menys conspiranoica darrere diverses polèmiques internacionals, i també esquitxa la Comissió Europea. Segons ha confirmat aquest dimarts un portaveu de l'organisme comunitari, l'especulador i multimilionari d'origen hongarès es reuneix de manera "regular" amb el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans. La Comissió ho ha admès després que els periodistes preguntessin per què oficialment no s'havia anunciat la trobada. I, de fet, s'ha aclarit que es reuneixen regularment.

El que no han volgut detallar és quina mena de temes aborden dos actors polítics d'aquest nivell. Des de la Comissió Europea s'han limitat a explicar que han abordat "afers europeus i internacionals" però no s'ha detallat cap més informació. Cal recordar que Soros és el fundador de l'Open Society Foundation, una organització filantròpica –la segona més gran del món per capital després de la de Bill i Melinda Gates– que s'ha vinculat al finançament de projectes emmarcats dins l'humanisme liberal i fins i tot a l'esquerra política.

D'aquí ve el dubte sobre quins objectius hi ha darrere de trobades habituals entre Soros i Timmermans, exministre d'Exteriors holandès pel Partit Laborista i que des que és vicepresident primer de la Comissió Europea s'encarrega la cartera de Drets Humans. També és el comissari que s'ha pronunciat diverses vegades sobre el conflicte a Catalunya i sempre a favor del govern espanyol. Va elogiar el govern de Mariano Rajoy i va sentenciar que a Espanya hi ha separació de poders i que no es violen els drets fonamentals.

I, de fet, segons el digital ' The Brussels Times', les trobades entre Soros i Timmermans fa anys que duren. Aquesta polèmica no és nova, ja es va produir l'abril del 2018, però la Comissió manté el mateix secretisme sobre el contingut de les reunions.