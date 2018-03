Una Gran Coalició per reformar la UE

“És una bona notícia per a Europa”. Emmanuel Macron, el president de França, resumia ahir amb aquesta frase el sí dels socialdemòcrates alemanys (SPD) a la Gran Coalició amb la Unió Democratacristiana (CDU) d’Angela Merkel. L’agenda de reformes de la Unió Europea (UE) -i especialment de la zona euro i de la política d’immigració- fa mesos que està paralitzada a l’espera de la formació del govern alemany. La ratificació de la Gran Coalició per part de l’SPD permet a Europa, per fi, començar a posar els motors en marxa.

Els europeistes tenen tota la fe posada en el nou soci de govern de Merkel per fer avançar el projecte. Si una coalició amb els liberals de l’FDP hauria posat definitivament a la nevera les reformes, l’arribada al govern dels socialdemòcrates suposa una oportunitat per avançar en la integració europea i per reforçar l’eix franco-alemany. El quart mandat de Merkel promet ser el més europeista. La cancellera ja va dir fa uns dies que la nova coalició serà “un nou inici per a Europa”.

L’acord de govern de la CDU amb l’SPD inclou com a prioritat les reformes de la UE i deixa en mans dels socialdemòcrates -més entusiastes d’Europa que els conservadors de Merkel- carteres rellevants per a la política europea, com la de Finances. Els projectes de posar en marxa un pressupost comú per a l’Eurozona o un mecanisme de solidaritat fiscal, idees que fins ara Merkel havia frenat, podrien materialitzar-se.

Fer avançar Europa

Un dels més beneficiats amb la Gran Coalició alemanya és Macron. No és casualitat que ahir fos un dels primers a reaccionar a la confirmació dels socialdemòcrates. El president francès va subratllar que París i Berlín treballaran conjuntament “per fer avançar el projecte europeu”. El primer a reaccionar a Brussel·les va ser el comissari d’Economia, Pierre Moscovici, que va felicitar els socialdemòcrates pel seu vot “responsable i decisiu”. “Alemanya està preparada per comprometre’s amb una Europa més forta”, va dir el francès.

Tot apunta en aquesta direcció. Un govern alemany més europeu ha de fer una Europa més forta. Especialment quan la presidència de França també l’ocupa un europeista convençut. De moment, són només previsions. Encara no hi ha res fet i el quart mandat de Merkel no serà fàcil. La majoria parlamentària que tindrà la Gran Coalició és fràgil (53%); el risc de desgast per als socialdemòcrates, molt elevat, i els reptes d’Europa, majúsculs.

La Unió Europea ha d’acabar de gestionar el Brexit, ha de reformar la política d’asil i ha de fer front a una Unió cada vegada més populista i euroescèptica. Europa no és només Alemanya i França. I els vents populistes que bufen en països com Itàlia, Àustria, Polònia i Hongria, per dir-ne alguns, no posaran les coses fàcils a Merkel i a Macron.