Guaidó demana als militars "que es posin al costat del poble" i rebutja el diàleg amb Maduro

El proclamat president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ha enviat aquest divendres "un missatge a les forces armades", que han donat suport a Nicolás Maduro, i els ha dit que "ha arribat el moment de posar-se al costat de la Constitució i respectar el poble de Veneçuela". Els ha demanat així que li donin suport, i alhora ha anunciat una gran mobilització al carrer per a la setmana que ve: "Perquè aquí hi ha carrer per a estona", fins que s'aconsegueixi fer caure el govern de Maduro, ha dit.

"Poseu-vos al costat del poble de Veneçuela, en els propers tindreu dies una prova important, primer amb les vostres consciències i els vostres familiars, però també amb tots els que passen gana i necessiten medicines", ha dit dirigint-se directament a les forces armades veneçolanes i fent al·lusió a l'ajuda humanitària que el mateix Guaidó ha aconseguit comprometre de diverses potències mundials. També ha reclamat que "marxin els cubans de les forces armades i dels llocs de presa de decisions", com a respecte a "la sobirania" veneçolana.

"Cessament d'usurpació [en referència a la dimissió de Maduro], govern de transició i eleccions lliures" són els tres passos que ha anunciat que han de venir en els propers dies. Amb aquest full de ruta ha rebutjat l'oferta de diàleg que ahir va posar Maduro sobre la taula, perquè no hi ha donat credibilitat: "Ningú es presta al fals diàleg", ha afirmat. Preguntat si tem per la seva vida, ha respost: "La meva vida la poso al servei de Veneçuela".

Per diumenge ha anunciat una "acció civil no violenta sense precedents" en què es formaran petits grups per entregar a tots els militars –"els amics militars, els familiars militars"– còpies de la llei d'amnistia que ha preparat per donar-los una sortida. Als funcionaris els ha dirigit un missatge similar, assegurant que tots els treballadors públics del govern chavista que vulguin canviar de bàndol "seran benvinguts" i seran protegits.

Guaidó ha assegurat que no pensa rendir-se. "A Miraflores es pensen que aquest moviment es desinflarà, que ens cansarem, doncs que sàpiguen que aquí ningú es cansa i ningú es rendeix", ha dit, ovacionat per centenars de veneçolans reunits en una plaça de Caracas.

El proclamat president interí ha enumerat els països que han donat suport a la seva proclamació i ha provocat forts aplaudiments. "No són reconeixements simbòlics", sinó que "signifiquen confiança i legitimitat". Sobre l'ambigüitat de la UE s'ha mostrat agraït pel posicionament que reconeixia l'Assemblea Nacional que ell presideix com a única institució legítima i ha dit que està convençut que el reconeixement europeu "serà més contundent en les properes hores".

"En només dos dies, gràcies a la confiança, la legalitat, la Constitució i el respecte hem aconseguit el que ells no han aconseguit en sis anys: autoritzar el retorn de l'ajuda humanitària", diu. En aquest sentit ha recordat els 20 milions compromesos pels Estats Units en ajuda humanitària però ha assegurat que hi ha molts altres països disposats a enviar diners i ajuda. "Veieu la importància de la legalitat i la confiança, senyors de les forces armades?" , ha afegit, en al·lusió a un exèrcit que ha donat suport a Nicolás Maduro, a qui s'ha tornat a referir com l'"usurpador".

Amb una gran expectativa, Guaidó ha arrencat el seu segon gran discurs amb un minut de silenci per "les víctimes de la repressió", als quals ha anomenat "màrtirs veneçolans".

Guaidó ha dit que el dia 23 de gener, quan l'oposició va sortir massivament al carrer i ell mateix va proclamar-se president interí, "Veneçuela es va despertar d'un malson". "Tornaran els nostres familiars i tornarà el pa a la nostra taula", ha pronosticat, i ha assegurat que "entrarà l'ajuda humanitària" al país.

Entre les propers accions del seu mandat ha assenyalat la "protecció d'actius de la corrupció" i també ha anunciat que demà es formaran grans assemblees populars a tot Veneçuela per "rendir honor i tribut a les víctimes" i per assegurar la transmissió de la informació "per avançar en el procés d'organització i articulació de tots els sectors" del nou govern.

Una altra de les parts més ovacionades del seu discurs ha sigut quan ha assegurat que malgrat l'ordre de Maduro a tots els diplomàtics veneçolans perquè marxin dels EUA, una funcionària del consolat veneçolà a Houston, els EUA, li havia dit per telèfon: "Gràcies, president, jo em quedo".