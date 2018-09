Un vídeo mostra Harvey Weinstein assetjant una dona que el va denunciar per violació

Sky News ha fet públiques unes imatges en què es veu com el productor de cinema Harvey Weinstein abraça, toca i fa comentaris sexuals inapropiats a Melissa Thompson durant una reunió de màrqueting per llançar un nou vídeo. Thompson va ser una de les dones que va denunciar Weinstein per abús sexual. Segons el mitjà, el productor la va violar unes hores després de la reunió que es veu a les imatges, en un hotel pròxim.

Tonight, for the first time, we can bring you video of disgraced Hollywood heavyweight Harvey Weinstein - allegedly caught in the act. @sophie_walsh9 #9News pic.twitter.com/hd8rN5zEr1 — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 13 de setembre de 2018

"Deixa'm tenir una petita part de tu. Dona-me-la. No passa res, t'agradaria fer-ho més?", li diu Weinstein a Thompson mentre li acaricia la cuixa, encara que a les imatges no es veu perquè queda fora de càmera. "Una mica massa amunt", li contesta Thompson.

Thompson explica al mitjà que havia de reunir-se suposadament amb l'equip de màrqueting, però que Weinstein hi va arribar sol i va tancar la porta. Es veu com ella li ofereix la mà, però ell la rebutja i l'abraça. En el moment de seure li pregunta: "Puc flirtejar amb tu?" I ella li contesta, dubitativa: "Ja ho veurem. Una mica". Explica que cada cop que ell traspassava la línia es desdeia i tornava a canviar de dinàmica per "confondre-la", "fer-la vulnerable" i demostrar que "ell era poderós i jo no". Thompson assegura que no va donar peu a Weinstein a continuar amb l'assetjament. Al vídeo també se sent com Thompson accepta de quedar més tard amb Weinstein al vestíbul d'un hotel. Ella explica que hi va accedir perquè "la feia sentir més segura que estar sola amb ell a la seva oficina".

L'advocat del productor de cinema assegura que el vídeo no compromet Weinstein i que, si s'analitza sencer i en el seu context, no es veu cap assetjament "forçat", sinó un flirteig "casual" per "les dues bandes".