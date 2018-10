El Tribunal de l'Haia exigeix als EUA la suspensió de les sancions imposades a l'Iran

El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) de l'Haia ha ordenat als Estats Units que suspengui les sancions que havia imposat a l'Iran després de la seva sortida de l'acord nuclear amb el país persa, malgrat que l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica va confirmar que Teheran estava implementant l'acord correctament.

El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, ha reaccionat a la sentència del tribunal assegurant que el seu país continuarà enviant ajuda humanitària a l'Iran. A més, ha acusat l'Iran d'haver vulnerat el tractat durant anys.

Els jutges internacionals han dictaminat la paralització de les sancions imposades a Teheran, com, per exemple, l'exportació d'aliments, productes mèdics i agrícoles i equips imprescindibles per a la seguretat de vols civils. A més, el màxim òrgan jurídic de les Nacions Unides exigeix als Estats Units l'obligació d'autoritzar transferències monetàries perquè els béns bàsics puguin exportar-se a l'Iran.

Així doncs, el president del tribunal, el jutge Abdulqawi Ahmed Yusuf, ha declarat que l'impediment per obtenir aquests productes "pot tenir un impacte perjudicial en la salut i la vida de les persones de l'Iran". El mes d'agost passat, els Estats Units van declarar davant del tribunal que farien els "màxims esforços" per considerar les preocupacions dels jutges en relació als temes humanitaris i de seguretat aèria i ciutadana.

La queixa iraniana

La denúncia de l'Iran es basa en el document firmat pels dos països l'any 1995 en un moment de bones relacions polítiques. Segons Teheran, els Estats Units han violat diversos punts del Tractat d'Amistat, Relaciones Econòmiques i Drets Consulars, com el "d'assegurar la protecció d'individus i companyies i no interferir en les operacions entre els dos països".

La decisió de l'Haia suposa una victòria parcial per a l'Iran, ja que els seus advocats havien demanat la paralització de totes les sancions: des de l'adquisició del deute iranià fins a la compra de petroli i de productes petroquímics.

Segons ha dit el ministre d'Afers Estrangers de la República Islàmica, Mohamed Yavad Zarif en una declaració a l'agència de notícies Tasnim, "la decisió demostra, una vegada més, que la República Islàmica està fent les coses bé i que les sancions dels Estats Units en contra de la gent i la població civil del nostre país són il·legals i cruels". Els magistrats del Tribunal de l'Haia reconeixen a la sentència que les sancions imposades pels Estats Units ja han tingut un impacte en "la importació i exportació de productes entre els dos països".

La vulnerable aplicació de la sentència

Encara que les resolucions del Tribunal Internacional de Justícia tenen un caràcter vinculant i creen obligacions legals a les dues parts implicades en el conflicte, la seva execució dependrà exclusivament de les pressions polítiques internacionals o de la voluntat dels mateixos països implicats.

Washington va sol·licitar al tribunal que no considerés cap de les demandes de l'Iran, ja que podrien causar "prejudicis irreparables als drets sobirans dels Estats Units en les seves polítiques respecte a l'Iran". L'ordre de l'Haia s'hauria d'aplicar mentre el tribunal respon el problema de fons. Tot i això, la seva execució depèn també del Consell de Seguretat de la ONU, on els Estas Units té dret a vet.