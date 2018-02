Holanda votarà poder insultar el seu rei

Insultar el rei Guillem Alexandre dels Països Baixos pot suposar fins a cinc anys de presó a Holanda. O, almenys, això estipulen ara per ara les lleis del país. Si no hi ha sorpreses, el Parlament neerlandès debatrà aquesta setmana la possibilitat d’eliminar els crims de lesa majestat del Codi Penal. La reforma faria que es deixés de considerar un delicte insultar el rei, però seguiria protegint el monarca contra la discriminació i els discursos d’odi.

Una reforma polèmica

La proposta, llançada pel partit liberal Demòcrates 66, ha dividit la societat holandesa i també el seu delicat govern de coalició, del qual el mateix D66 és membre. Mentre que la majoria de partits de l’oposició -verds, socialistes i laboristes- donen suport a la idea, les quatre formacions que sustenten el govern estan dividides. D’una banda, el D-66, amb 19 dels 150 diputats del Parlament, impulsa la reforma. De l’altra, els seus socis de la Crida Demòcrata Cristiana (CDA), amb 19 diputats, i la Unió Cristiana (CU), amb 5, s’hi oposen frontalment. I al mig, el Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD), que amb 33 escons a la cambra lidera la coalició, manté una posició dubitativa.

El diputat de la CDA Chris Van Dam va expressar el rebuig del seu partit a la proposta declarant al diari local De Telegraaf : “Estem parlant del rei, el nostre rei, que no pot defensar-se a si mateix en el debat públic”. Per la seva banda, Sven Koopmans, representant del VVD, es va mostrar més favorable al canvi, però va matisar que el seu partit no votarà a favor d’una llei que obligui el monarca a interposar una demanda per poder obtenir justícia. “Si el mateix rei ha d’emplenar una denúncia, no hi estem d’acord... El rei no s’hauria de veure obligat a anar a una comissaria en bici a prestar declaració”, va indicar.

La polèmica ha evidenciat encara més les diferències entre els membres d’un govern que ja va néixer amb dificultats. El gabinet del primer ministre Mark Rutte (VVD) ostenta el rècord de temps entre unes eleccions i la formació d’un govern a Holanda. Rutte va trigar 225 dies a posar d’acord els quatre partits de la coalició. Per al seu executiu, doncs, plou sobre mullat.

El debat sobre els crims de lesa majestat no és peccata minuta als Països Baixos. Holanda és un dels pocs països d’Europa, juntament amb Espanya o Dinamarca, que encara conserva lleis que protegeixen el rei de l’opinió (o insult) dels ciutadans.

L’última vegada que es va aplicar la norma va ser el 2016. Llavors, un home de 44 anys va ser sentenciat a 30 dies de presó per haver “insultat intencionadament” el monarca a Facebook. L’acusat va titllar Guillem Alexandre d’assassí, lladre i violador, i va publicar imatges d’execucions amb la cara del rei en comptes de les de les víctimes.

La reforma també aboliria la llei que prohibeix insultar el cap d’estat d’un país amic. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va interposar fa dos anys una demanda contra un comediant alemany que l’havia ridiculitzat. El govern d’Angela Merkel va donar llum verda a la disputa i molts holandesos es van preguntar llavors què passaria si un cas semblant es produís al seu país, on aquest delicte està (encara) penat amb dos anys de presó.