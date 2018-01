Hong Kong prohibirà el comerç d'ivori el 2021

El Parlament de Hong Kong ha aprovat aquest dimecres una llei per prohibir el comerç local d'ivori a partir de l'any 2012, en una històrica votació que avança en la protecció dels elefants africans, després que la Xina hagués prohibit ja des de l'1 de gener el comerç amb ullals d'aquests animals.

Amb 49 vots a favor i 4 en contra, Hong Kong segueix els passos del govern xinès per acabar amb el tràfic d'ivori que mata milers d'elefants cada any a l'Àfrica. La ciutat autònoma va ser el principal consumidor d'escultures d'ivori en els anys 70 i 80, desbancat després per la Xina. En la cultura xinesa, aquestes escultures són una tradició mil·lenària i alhora un senyal d’estatus i prestigi social.

Però la conscienciació social i la pressió internacional sobre les repercussions nefastes d'aquest comerç al continent africà, on la caça furtiva mata cada any entre 30.000 i 100.000 elefants per fer entrar il·legalment els seus ullals als mercats asiàtics, han forçat els governs de la Xina i Hong Kong a prendre mesures.

"La decisió d'avui és una altra gran fita per a la conservació dels elefants, que hauria de sevir per encoratjar altres governs de la regió per posar fi als seus mercats domèstics d'ivori que encara alimenten la caça furtiva", ha dit James Compton, director per Àsia-Pacífic de Traffic. "Els diputats de Hong Kong han de ser felicitats per escollir el bàndol correcte de la història", ha afegit.

I és que des de Traffic advertien ja quan la Xina va tancar el seu mercat que molts compradors xinesos d'escultures es podrien traslladar a països de la zona com el Japó, on aquest comerç encara és legal.

Amb tot, des d'aquesta ONG de protecció dels animals han criticat que la llei entri en vigor tan a poc a poc i en fases que s'allarguen fins al 2021. La importació i exportació d'ivori es prohibirà tres mesos després que la llei entri en vigor, mentre que el comerç dins de Hong Kong pot continuar fins a finals del 2021. La reforma, a més, preveu penes de fins a 10 anys de presó per als crims contra la fauna salvatge.

El govern de Hong Kong s'ha negat finalment a oferir cap compensació a les desenes de propietaris de botigues d'ivori de la ciutat i centenars de comerciants autoritzats que exigien desenes de milions de dòlars canvi d'entregar les seves existències d'ivori, estimades en 670 tones.

Segons l'organització internacional WildAid, Hong Kong és un dels majors mercats minoristes a escala mundial d'ivori i s'estima que a la ciutat hi ha uns 100 quilos d'ivori preparats per ser venuts a un preu estimat 1.000 dòlars (963 euros) per quilo.