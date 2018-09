Hong Kong resisteix al pas del mortífer 'Mangkhut'

Quan diumenge a mitjanit es va activar l'alerta de ciclons a Hong Kong per l'arribada del supertifó 'Mangkhut', molts estrangers residents i turistes es van refugiar als locals de festa de les dues zones més populars de la nit de l’illa, als barris de Lan Kwai Fong i Wan Chai. "Si ens agafa el tifó, almenys que sigui al bar", deien molts d'ells. Els hongkonguesos, però, havien fet provisions de menjar i en general no dubtaven que diumenge es quedarien tancats a casa.

El 'Mangkhut' havia travessat el nord de les Filipines dissabte i havia deixat un reguer de destrucció i almenys 64 morts, segons l'últim balanç d'aquest diumenge. Tot i que va deixar de ser supertifó en sortir de les Filipines, l'ull del tifó va passar a 100 quilòmetres de distància de Hong Kong, on va deixar més de 200 ferits, segons l'agència estatal xinesa. A la tarda va colpejar de ple el continent a la ciutat xinesa de Jiangmen, a la província de Guangdong, on es van registrar almenys dos morts.

540x306 Els equips de rescat busquen desapareguts sota les runes al nor de Filipines. / Harley Palangchao / Reuters Els equips de rescat busquen desapareguts sota les runes al nor de Filipines. / Harley Palangchao / Reuters

Si bé els que poblaven la nit de Hong Kong no van patir per tornar a casa –més enllà de les tarifes desorbitades i oportunistes que els taxistes van imposar–, quan els vents ja bufaven fort a primera hora del matí als carrers de tots els districtes de l'illa no hi quedava ningú. El Govern local va activar ben d'hora l'alerta màxima per tifons. I quan van sortir els primers rajos de sol a Hong Kong era evident que les previsions s'havien complert: la ciutat-estat s'enfrontava al pitjor tifó de la seva història des que es registren els ciclons a l'illa.

Molts ho van notar quan els gratacels es van començar a balancejar, però el pitjor ho van patir els que es trobaven prop del mar, on es van generar onades de fins a tres metres d'altura. Les ràfegues de vent de fins a 200 quilòmetres per hora van colpejar amb força tot el territori.

540x306 Els forts vents del 'Mangkhut' sobre un poble del nord de Filipines. / Efe Els forts vents del 'Mangkhut' sobre un poble del nord de Filipines. / Efe

Hong Kong, una ciutat bastant neta si es té en compte la seva gran densitat de població, aquest diumenge estava bruta i despoblada, amb desperfectes al mig de les carreteres. Només els taxistes aprofitaven l'ocasió per demanar fortunes a aquells que volguessin anar a un destí que els conductors acceptessin. El perill més gran, van avisar els mitjans, era que un dels neons gegants pogués caure al cap dels vianants. Per aquest motiu moltíssimes persones portaven casc al carrer.

Diumenge a la nit s'havia arribat a la conclusió que la ciutat havia superat una prova complicada, tot i que la xifra de 213 ferits encara era provisional. Malgrat això, les destrosses van ser nombroses, tant a la ciutat com en l'àmbit econòmic. Tots els vols que haguessin de passar per l'aeroport de l'illa han sigut cancel·lats fins dijous vinent.

540x306 Un home fa una foto mentre una onada colpeja el passeig a Hong Kong, pel pas del tifó 'Mangkhut'. / Lam Yik Fei / Getty Un home fa una foto mentre una onada colpeja el passeig a Hong Kong, pel pas del tifó 'Mangkhut'. / Lam Yik Fei / Getty

Les sirenes de les ambulàncies van ser una constant durant tot el dia a Hong Kong, especialment als barris on feia més vent. Perquè tot i les indicacions de quedar-se a casa, van ser molts els que ahir van sortir al carrer. Alguns vianants van ser arrossegats pels vents del tifó i van patir ferides diverses. Molts d'aquests eren ciutadans xinesos del continent que estaven de vacances. Cal recordar que els xinesos havien anat massivament dissabte a la ciutat-estat perquè era temporada de rebaixes. Molts d'ells es van quedar a l'illa i ahir era fàcil veure'ls arrossegant maletes en ple tifó.

Però aquest diumenge, a Hong Kong, la sensació va ser d'alleujament. Després del patiment dels dies anteriors, la ciutat va resistir amb força el que ja es considera el tifó més important dels últims temps. No es pot dir el mateix de les localitzacions més pròximes a la ciutat-estat.

540x306 Destrosses del tifó 'Mangkhut' en un port a l'est de Taiwan. / AFP Destrosses del tifó 'Mangkhut' en un port a l'est de Taiwan. / AFP

A Macau, on es van extremar les precaucions després que l'any passat patissin més del compte durant la temporada de tifons, fins a 20.000 cases es van quedar sense electricitat i es van produir focs aïllats als barris de l'illa. També, per primer cop, es van tancar els casinos del país considerat com Las Vegas d'Àsia.

Més preocupant va ser el panorama a Shen Zhen, la megalòpolis xinesa que es troba després de la frontera amb Hong Kong. Els vídeos d'edificis en construcció que es desmembraven, enregistrats per curiosos, van ser constants als mitjans. A Guangdong, on el fenomen va deixar dos morts, fins a 2,4 milions de persones van haver de ser evacuades.

Tot i que el que preocupa més a les autoritats és que, aquest dilluns al voltant del migdia, el tifó 'Mangkhut' podria passar per dues centrals nuclears del sud de la Xina.