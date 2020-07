El Regne Unit suspèn indefinidament la llei d'extradició a Hong Kong

El Regne Unit ha suspès aquest dilluns, de manera "immediata i indefinida", el tractat d’extradició amb Hong Kong. Boris Johnson ho ha anunciat aquest dilluns al matí i, posteriorment, a primera hora de la tarda, el ministre d’Exteriors, Dominic Raab, n’ha donat els detalls en una declaració al Parlament. Amb tot, Raab ha assegurat que el Regne Unit vol una "relació positiva" amb la Xina. La decisió de Downing Street és una resposta, una més, a la posada en pràctica de la nova llei de seguretat nacional de Hong Kong, que el règim de Pequín va imposar el passat 1 de juliol.

La relació positiva, però, és molt més que difícil, especialment després que Johnson anunciés, també a primers de juny, que el Regne Unit obriria una via per poder donar als 2,8 milions de ciutadans de Hong Kong que tenen passaport britànic dels territoris d'ultramar una alternativa per estendre la residència a les illes britàniques de sis mesos a un any amb la possibilitat d'aconseguir la nacionalitat al cap de cinc.

Pequín va reaccionar amb duresa a la decisió de Londres, advertint de represàlies. Però Londres encara va tibar més la corda vetant, la setmana passada, la participació del gegant de telecomunicacions xinès, Huawei, en el desplegament de la xarxa de telefonia mòbil 5G del Regne Unit.

Violació del tractat internacional

Downing Street ha assegurat que la nova llei de seguretat és una "violació" dels acords internacionals signats entre els dos països, que van fer possible el retorn de la colònia a mans xineses el 1997.

Pequín, però, ha insistit aquest dilluns, a través d'un dels portaveus del ministre d’Afers Exteriors, Wang Wenbin, que una actuació d’aquesta mena per part del Regne Unit, i altres plans, com ara accions contra funcionaris xinesos a causa de presumptes abusos contra els drets humans del poble uigur, podrien perjudicar les relacions entre els dos països. En aquest sentit, l'ambaixador xinès al Regne Unit, Liu Xiaoming, ha negat aquest diumenge a la BBC les diferents informacions publicades recentment sobre l'esclavatge a què estarien sent sotmesos els uigurs.

Les imatges que ho mostren, preses amb drons, revelen membres d'aquesta ètnia amb els ulls embenats i conduïts a l'interior de trens per ser traslladats a l'interior de la Xina. Les filmacions haurien sigut autentificades pels serveis d'intel·ligència australians. L'ambaixador xinès al Regne Unit, al qual li van mostrar les imatges aquest diumenge en un programa de la BBC, va dir que "no en sabia res", del que es veia al vídeo, i que, en tot cas, "de vegades cal traslladar presos" d'unes parts a unes altres del territori. "No hi ha camps de concentració d'aquest tipus a Xinjiang", va afegir, on s'ha localitzat la filmació. "Hi ha moltes acusacions falses contra la Xina", va reblar.

Els vincles entre la Xina i el Regne Unit, però, van més enllà de Huawei o de l'herència històrica sobre Hong Kong. La inversió xinesa s'estén en l’economia del Regne Unit des de les empreses ferroviàries fins al sector de l’energia nuclear. Arran de la decisió sobre Huawei, l'ambaixador ja va advertir fa deu dies, en un comunicat: "Volem ser la vostra parella [la del Regne Unit]. Però si voleu que la Xina es converteixi en un país hostil, haureu d'aguantar-ne les conseqüències", va amenaçar.

Fa només cinc anys, el 2015, el líder xinès Xi Jinping havia sigut rebut amb tots els honors a Londres, amb les portes del Palau de Buckingham obertes de bat a bat. Ara Londres, de moment, només pot esperar una altra resposta de Pequín.