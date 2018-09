Augmenten a 81 les morts pel tifó 'Mangkhut' a les Filipines

Les autoritats de les Filipines han tornat a elevar el nombre de víctimes mortals a causa del tifó 'Mangkhut'. Ara hi ha 81 persones mortes i 70 de desaparegudes. A més, i segons les últimes dades de la policia filipina, hi ha 71 ferits. Tot plegat com a conseqüència del tifó més intens de la temporada, que va sacsejar dissabte el nord de l'illa de Luzon, a l'extrem septentrional del país.

Mentrestant, els equips de rescat continuen la recerca de desenes de persones atrapades en una mina sepultada per una esllavissada de terra. I és que del total de desapareguts, 66 s'han registrat a la regió de la Cordillera, a la qual pertany el poblat miner d'Itogon, on ja s'ha confirmat la mort d'almenys 39 persones al jaciment sepultat mentre es treballa per trobar amb vida els desapareguts.

540x306 Membres dels equips de rescat busquen els miners encara desapareguts. / ERIK DE CASTRO / REUTERS Membres dels equips de rescat busquen els miners encara desapareguts. / ERIK DE CASTRO / REUTERS

A Itogon, a la província de Benguet, les inundacions i esllavissades de terra causades pel 'Mangkhut' van enterrar sota el fang una àrea amb jaciments miners d'or i diversos barracons on vivien de manera il·legal alguns miners i les seves famílies.

Unes 200 persones entre especialistes i voluntaris treballen des de diumenge en el rescat dels atrapats i fins dimarts a la nit s'havien recuperat 19 cossos cavant amb pic i pala entre el fang, ja que la maquinària pesant no ha pogut arribar a la zona per les dificultats d'accés.

Més d'un milió de damnificats

Els damnificats pel tifó ja superen el milió i unes 148.400 persones encara estan evacuades, lluny de casa seva. D'aquestes, més de 60.000 són en centres d'evacuació, segons l'últim recompte publicat també aquest dimecres pel Centre Nacional de Reducció de Desastres.

Les autoritats estimen que la majoria d'aquestes persones encara hauran de quedar-se almenys tres setmanes més en aquests centres, on les condicions d'higiene, sanejament i aigua potable són cada vegada més precàries, segons fonts de la Creu Roja. "En aquesta primera intervenció, la nostra prioritat és garantir aigua i sanejament a la població afectada, i més endavant ens centrarem en la seguretat econòmica de les famílies", ha explicat a l'agència de notícies Efe el cap de la delegació de la Creu Roja Espanya a les Filipines, Luis Carrasco.

Els equips de la Creu Roja tenen previst desplegar plantes potabilitzadores d'aigua a la província de Benguet, al sud de la regió de la Cordillera, perquè de moment no han aconseguit accedir més al nord. "A mesura que anem entrant cap al nord i trobem punts d'aigua, instal·larem més plantes potabilitzadores", ha afegit el mateix Carrasco.