L'Índia ha inaugurat aquest dimecres l'estàtua més alta del món, amb 182 metres d'alçària, dedicada a l'heroi de la independència índia Sardar Vallabhbhai Patel. Una iniciativa del primer ministre, el nacionalista hindú Narendra Modi, que pretén recuperar "herois oblidats" de la lluita per la independència del país, que segons ell han estat eclipsats per la preeminència de les famílies Nehru i Gandhi.

Sota el nom d'"estàtua de la unitat", el monument a Patel s'alça sobre el riu Narmanda a l'estat de Gujarat (al nord-oest del país), on va néixer Modi i del qual va ser governador. Amb un cost de 400 milions de dòlars (352 milions d'euros) provinents del govern federal, companyies públiques i altres institucions, l'estàtua –que presenta Patel amb el vestit tradicional– fa el doble d'alçària que l'Estàtua de la Llibertat de Nova York (que fa 93 metres).

540x306 L'Índia inaugura l'estàtua més alta del món, monument a l'heroi de la independència índia Sadar Patel. / Amit Dave / Reuters L'Índia inaugura l'estàtua més alta del món, monument a l'heroi de la independència índia Sadar Patel. / Amit Dave / Reuters

Ha trigat gairebé tres anys a construir-se, amb 210.000 metres cúbics de ciment, 25.000 tones d'acer i 1.700 tones de bronze. Un projecte que, a més, no ha estat exempt de polèmica, ja que ha calgut expropiar terrenys a la comunitat indígena dels adivasi, que es dedica a l'agricultura a la zona. El govern estatal assegura que se'ls ha compensat amb altres terres.

Amb tot, pòsters de Modi i del governador actual de Gujarat, Vijay Rupani, han aparegut destrossades o amb pintades just abans de la inauguració, segons 'The Guardian'. "Els grups tribals han estat explotat per diversos governs i el partit al poder BJP (de Modi) ho està repetint. No estic en contra de Sardar Patel, però quina utilitat té l'estàtua si la gent que viu a la mateixa terra on s'erigeix ha de patir i és traslladada de casa seva", es queixava un líder indígena a 'France Presse'.

540x306 L'Índia inaugura l'estàtua més alta del món, dedicada al líder de la independència índia Sadar Patel. / Amit Dave / Reuters L'Índia inaugura l'estàtua més alta del món, dedicada al líder de la independència índia Sadar Patel. / Amit Dave / Reuters

Durant al inauguració, Modi ha qualificat el monument com "una resposta a tots els que qüestionen l'existència de l'Índia". "L'alçària de l'estàtua és per recordar a la joventut que el futur del país serà tan gran com això", ha dit. Des de fa mesos el primer ministre denunciava els intents de "menystenir" el llegat de Patel en la història índia, de la qual cosa acusa el partit opositor Congrés, al qual pertanyia Patel.

El líder del partit del Congrés, Rahul Gandhi, besnet del primer ministre indi Jawaharlal Nehru, ha respost a les acusacions assegurant que és una distorsió de la història. "És irònic que s'inauguri una estàtua a Patel mentre les institucions que ell va ajudar a construir estan sent destruïdes. La destrucció de les institucions de l'Índia no és res més que traïció", deia Rahul Gandhi al Twitter.

540x306 L'Índia inaugura l'estàtua més alta del món, dedicada al líder de la independència índia Sadar Patel. / Amit Dave / reuters L'Índia inaugura l'estàtua més alta del món, dedicada al líder de la independència índia Sadar Patel. / Amit Dave / reuters

El monument desbanca la que era fins ara l'estàtua més alta del món i que es trobava en el Temple de la Primavera de Buda a la Xina, amb 128 metres d'alçària. A la de Patel s'hi han instal·lat ascensors per poder portar uns 15.000 turistes diaris a 152 metres d'alçària per observar les vistes, a 350 rupies (uns 4 euros) la pujada.