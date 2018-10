Indonèsia ordena marxar als cooperants estrangers

El govern d’Indonèsia va ordenar ahir marxar a tots els cooperants estrangers en la zona afectada pel terratrèmol i el posterior tsunami que van devastar l’illa de Cèlebes, malgrat que es calcula que unes 5.000 persones continuen desaparegudes i unes 200.000 necessiten ajuda humanitària urgent. Des de fa anys, l’executiu indonesi és molt reticent a deprendre de l’ajuda internacional, fins al punt que aquest any va rebutjar l’assistència estrangera per fer front a un altre terratrèmol que va sacsejar l’illa indonèsia de Lombok a l’agost. Sí que la va acceptar, en canvi, en el cas de la castàstrofe de Cèlebes, però de forma totalment excepcional.

“Hi ha moltes sensiblitats polítiques, sobretot ara que s’acosten les eleccions. I a més hi ha la qüestió de la sobirania”, va explicar a l’agència Reuters l’analista Keith Loveard, de l’empresa de seguretat i riscos Concord Consulting, per justificar l’actitud reàcia del govern indonesi, que vol evitar de totes totes aparèixer com un gabinet feble. Les eleccions estan previstes per a l’any vinent.

“Els estrangers que estan treballant per a ONG internacionals no tenen permès fer cap activitat a les zones afectades [per la catàstrofe]”, va informar ahir l’Agència Nacional de Gestió de Desastres a través d’un comunicat. “Les ONG internacionals han de retirar el seu personal estranger de forma immediata”, també va dir.

Dificultats per treballar

Es desconeix exactament quants cooperants resultaran afectats per l’ordre governamental, però des del començament les organitzacions internacionals han tingut dificultats per treballar a la zona de la catàstrofe a causa dels inconvenients per aconseguir permisos i autoritzacions de l’executiu. “És la primera vegada que estem tenint tants problemes per poder fer la nostra feina”, lamentava ahir Arnaud Allibert, responsable de l’equip de Pompiers Humanitaires Français (Bombers Humanitaris Francesos), una de les organitzacions internacionals que van acudir a Indonèsia per ajudar.

A partir de demà el govern té previst paralitzar totes les tasques de recerca i rescat, en considerar que és impossible que quedin supervivents onze dies després del terratrèmol i del tsunami. Això vol dir que tots els desapareguts -unes 5.000 persones- es donaran per morts. El portaveu de l’Agència Nacional de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, va aclarir ahir que el govern no construirà a les zones on la majoria de cossos quedaran sepultats. “Seran tancades i convertides en zones verdes i parcs per a la memòria, on construirem un monument per recordar la zona devastada”, va detallar.

Ahir, però, més de 10.000 operaris continuaven amb les tasques de rescat i el balanç de víctimes mortals va pujar fins a 2.010 persones. “Estem intentant treballar com més de pressa millor”, va comentar un d’ells, Ahmad Amin, al barri de Balaroa, un dels més afectats a la ciutat de Palu. La decisió del govern de posar fi a les feines de rescat ha enfurismat els familiars de les víctimes. “Mentre les tasques de rescat es mantinguin, jo tinc l’esperança de recuperar el cos del meu fill”, deia ahir Rahmin, que va perdre tres fills a la tragèdia. Ha trobat el cos de dos dels fills, però n’hi falta un: el del més jove.