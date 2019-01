Internet s'omple de mofes contra Trump i la seva obsessió amb el mur

La promesa electoral estrella de l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, segurament va ser construir un mur a la frontera dels EUA amb Mèxic per frenar l'arribada d'immigrants al país nord-americà. Un mur que, segons l'anhel de Trump, havia de pagar el mateix govern mexicà.

Des de llavors, ara fa dos anys, Trump ha reiterat la seva polèmica i criticada intenció de materialitzar la mesura. I ha sigut en aquestes últimes setmanes quan el debat i la voluntat del mandatari han arribat més lluny: el govern nord-americà porta gairebé tres setmanes tancat –sense que els treballadors cobrin– per la negativa dels demòcrates a finançar la tanca fronterera . El president assegura que fins que no tingui el seu suport, l'administració estarà tancada. I ja s'ha convertit en el 'shutdown' més llarg de la història dels EUA.

El tancament de govern, doncs, és el tema més comentat al país, i internet, com ja és costum, ha sigut reflex d'aquest neguit. En els últims dies molts usuaris han expressat la seva visió més irònica sobre el tema a través de mems, molts dels quals són una resposta a un tuit del mateix Donald Trump del 6 de gener, en què publicava una imatge seva emulant la popular sèrie televisiva 'Joc de trons' i afirmava "El mur està arribant".

Les representacions més freqüents mostren el president Trump construint el seu propi mur. Com si la negativa dels demòcrates i part de la població nord-americana el portés a ser ell mateix l'encarregat de fer la infraestructura. Com si fos l'única via possible.

540x306 Un dels memes crítics amb Donald Trump. Un dels memes crítics amb Donald Trump.

L'oposició d'una part de la població al mur de Trump és tan intensa que alguns fins i tot preferirien veure el mandatari entre reixes. En aquest altre mem es veu a Donald Trump passejant pel pati d'una presó d'alta seguretat i al text es pot llegir: "Aquest és el mur que tornarà a fer Amèrica segura altre cop".

651x438 Alguns nord-americans fins i tot voldrien veure Trump entre reixes. Alguns nord-americans fins i tot voldrien veure Trump entre reixes.

En aquest altre es potencia l'obsessió del president amb el mur, que ha paralitzat l'administració i ocupa bona part de les polítiques del govern. S'hi veu Trump a l'interior de la Casa Blanca: el president porta un vestit amb un estampat de maons, que també representa el polèmic mur. A la imatge es llegeix com el president pregunta a la seva dona, Melania Trump, si creu que el vestit que porta és "massa escandalós". És a dir, si mostra de manera massa clara el seu desig de construir la tanca.

540x306 Moltes d'aquestes representacions potencien l'obsessió del mandatari amb el mur fronterer. Moltes d'aquestes representacions potencien l'obsessió del mandatari amb el mur fronterer.

"Un mur perquè Amèrica sigui segura? Així hauria de ser", diu aquest mem, que mostra una foto de Trump amb la boca tapiada per un mur fet de maons. Una clara referència al discurs incendiari i les polítiques radicals del mandatari que, segons molts nord-americans, posen en risc l'estabilitat dels EUA.

540x306 S'assenyala a Trump com a responsable d'aquesta inseguretat que el mandatari diu que vol combatre. S'assenyala a Trump com a responsable d'aquesta inseguretat que el mandatari diu que vol combatre.

Els mems també traspassen fronteres –i mai més ben dit–. Enmig de la Gran Muralla xinesa, Donald Trump li pregunta al president xinès, Xi Jinping, "com van aconseguir els diners" per construir-la. I és que les dificultats que està tenint Trump per aprovar el projecte per finançar la tanca fronterera del sud són cada cop més grans.

540x306 Aquí també agafa protagonisme la muralla de la Xina i el president del país, Xi Jinping. Aquí també agafa protagonisme la muralla de la Xina i el president del país, Xi Jinping.

N'hi ha de tots els colors. En el següent, el mandatari protagonitza la portada del joc de construccions infantils Lego, on se'l veu aixecant una barrera de joguina capitanejada per la bandera dels Estats Units.

540x306 El president construeix un mur de joguina. El president construeix un mur de joguina.

En aquestes representacions satíriques, la idea que sense Trump tot aniria millor és recurrent. En la propera imatge, u n obrer aixeca un mur al voltant de Donald Trump, que queda a l'interior amb cara d'indignació, a punt de quedar engolit.

540x306 Trump aïllat pel seu propi mur. Trump aïllat pel seu propi mur.

En la mateixa línia, Trump queda atrapat, sense poder sortir, a l'interior d'un altre mur. La imatge va acompanyada d'un text que, en anglès, diu: "Construïm aquest mur. És més barat".

540x306 Trump atrapat en el seu propi mur. Trump atrapat en el seu propi mur.

I, per acabar, l'últim mem d'aquesta llista representa la frontera que separa els Estats Units i Mèxic, sense cap tanca que separi els dos països. On sí que s'hi dibuixa la tanca és al bàndol nord-americà, on es veu Donald Trump construint un altre mur fictici que separa el país en dos. Segons el mem, la dèria de Trump amb la tanca està separant i perjudicant els EUA.