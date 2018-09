L’Iran acusa els aliats dels EUA de l’atac a una desfilada

Almenys 25 persones, entre les quals 12 militars, van morir i seixanta més van resultar ferides ahir en un atemptat en una desfilada militar a la ciutat d’Ahvaz, a l’oest de l’Iran, on es concentra la minoria àrab del país. Quatre homes armats van disparar indiscriminadament contra el públic, segons va informar la televisió estatal iraniana, abans de ser abatuts per la policia. Alguns dels ferits estan hospitalitzats en estat greu. Tant un grup local com el Daeix es van atribuir l’atac. El líder suprem, l’aiatolà Alí Khamenei, va apuntar als països del Golf aliats dels Estats Units.

El vicegovernador de la regió, Ali Hossein Zadeh, va explicar que entre les víctimes mortals hi ha un periodista. El governador de la província de Khuzestan, Gholamreza Shariati, ha informat que s’han abatut dos dels terroristes. Els cossos de seguretat iranians han detingut els altres dos.

Els atacants anaven vestits de militars i van disparar contra les unitats de l’exèrcit i els Guardians de la Revolució que desfilaven des d’un edifici pròxim situat al darrere de la tribuna de les autoritats. Tot i així, cap responsable polític va ser ferit. La desfilada se celebrava amb motiu de la Setmana de la Sagrada Defensa, que recorda la guerra entre l’Iran i l’Iraq del 1980. La televisió estatal ha apuntat a seguidors de la doctrina religiosa takfiri com a responsables de l’atac. Aquesta minoria àrab ha protagonitzat algunes protestes esporàdiques a la província iraniana de Khuzestan.

Enfrontament amb Washington

“Aquest crim és un més dels complots dels estats de la regió que són marionetes dels Estats Units i el seu objectiu és crear inestabilitat al nostre país”, va dir Khamenei en un comunicat. Per la seva banda, el president Hassan Rouhani va prometre una “resposta terrible” contra els responsables. Tot i que cap dels dos dirigents van esmentar països concrets, el general Abolfazl Shekarchi, portaveu de l’estat major i destacat membre de la guàrdia revolucionària, va apuntar a l’Aràbia Saudita.