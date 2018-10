L'Iran i Palestina trunquen la bona sintonia entre Merkel i Netanyahu

Angela Merkel ha finalitzat aquest dijous la seva visita oficial, de només 24 hores, a Israel. Al costat del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, els dos líders han abordat diversos temes en una roda de premsa conjunta, d'entre els quals destaca el debat dels representants dels dos països pel que fa a la qüestió iraniana, la preocupació de la cancellera alemanya per "la política de colonització d'Israel" i la resposta contra els moviments d'antisemitisme.

Tot i els esforços per intentar mostrar la seva bona sintonia, en alguns moments, la discrepància dels dos polítics s'ha fet evident. Davant això, Netanyahu no ha trigat a contestar: "Estem d'acord en la majoria de les coses, i en desacord en alguna. I què?", ha etzibat el primer ministre israelià davant desenes de periodistes presents a la sala.

Sobre el paper de l'Iran al món

Malgrat que tant Merkel com Netanyahu han coincidit a assegurar que volen "impedir que l'Iran tingui accés a armament nuclear", la cancellera alemanya ha recalcat que no comparteix "la manera" com Israel busca abordar la qüestió.

I és que Alemanya continua donant suport al pacte signat el 2015 pel G5+1, que els Estats Units van decidir abandonar al maig. Israel, al mateix temps, porta temps condemnant aquest tracte.

"M'he oposat a l'acord amb l'Iran perquè sempre he pensat que li ha aplanat el camí per [disposar d'] un arsenal nuclear", ha apuntat el mateix Netanyahu, que ha declarat que l'acord "va posar milers de milions de dòlars més en mans del principal promotor del terrorisme al món i el principal agressor del Pròxim Orient: l'Iran".

Sobre el conflicte entre Israel i Palestina

Sobre el conflicte palestino-israelià, Merkel ha reiterat el suport alemany perquè s'arribi a un acord a través de la solució dels dos estats, però ha mostrat la seva "preocupació" per "la política de colonització" d'Israel, que, segons ha assegurat, "dificulta aquesta perspectiva" i la viabilitat del procés de pau.

En aquest sentit, la cancellera alemanya ha apuntat que "buscarà les vies perquè hi hagi contactes" entre palestins i israelians. Al mateix temps, ha volgut remarcar el compromís d'Alemanya en la lluita contra l'antisemitisme, i ha subratllat que el seu país i Israel mantenen "vincles estrets".

Merkel també ha tingut temps per reconèixer "el dret d'Israel a defensar-se", i en relació a la polèmica llei de l'estat nació jueu, impulsada per Netanyahu, ha dit que Alemanya està "compromesa" amb "l'estat jueu d'Israel", però ha afegit que "també ha de garantir els drets de les minories", en referència a l'àrab-israeliana, que constitueix el 20% de la població del país.