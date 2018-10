Irlanda vota eliminar la blasfèmia com a delicte amb el sí de l'Església catòlica

Més de 3 milions d'irlandesos estan convocats aquest divendres per decidir si s'elimina el delicte del blasfèmia. De fet, la citat electoral és doble, amb unes eleccions en què han de decidir el president, un càrrec purament simbòlic, i pronunciar-se en un referèndum per abolir el delicte d'ofensa religiosa. Els resultats es coneixeran demà dissabte, quan començarà el recompte dels vots, tot i que es dona per fet que la catòlica i conservadora Irlanda avalarà deixar de castigar la blasfèmia i eliminar-la de la Constitució.

Fins i tot l'Església catòlica irlandesa ha fet campanya a favor de deixar de considerar delicte les ofenses en considerar "totalment obsolet" el concepte de blasfèmia i criticar que tradicionalment s'ha utilitzat "per justificar la violència i opressió contra minories en altres parts del món".

Fa una dècada, el 2009, la coalició centrista Fianna Fáil i el Partit Laborista ja van modificar la llei de difamació, però van deixar la blasfèmia com a delicte perquè així ho estableix una clàusula de la Constitució. L'actual legislació preveu multes de fins a 25.000 euros per als acusats de publicar o fer córrer material que sigui considerat "abusiu o insultant en relació amb assumptes sagrats per a qualsevol religió" si arriba a provocar indignació entre els creients. Amb tot, a Irlanda no hi ha hagut cap procés obert per ofenses religioses des del 1855.

L'executiu que dirigeixen els democristians aposta per l'abolició com un "pas important" en el camí que ha engegat aquest país, tradicionalment molt arrelat a l'Església catòlica, per millorar la seva "reputació internacional", i alhora afirma que "donaria exemple" als països on la blasfèmia comporta "la pena de mort".

En els últims anys, els electors irlandesos han fet passos que evidencien la pèrdua de suport cap a la cúpula catòlica, acusada d' amagar i silenciar nombrosos abusos sexuals a nens, amb l'aprovació de l'avortament i el matrimoni de parelles del mateix sexe.

Les enquestes apunten que l'actual president, el veterà dirigent laborista Michael D. Higgins, de 77 anys, renovarà el seu lloc per a set anys més. Els últims sondejos han confirmat que el suport de Higgins se situa al voltant del 70%, molt per davant del de l'empresari Seán Gallagher (12%), a qui ja va derrotar en els comicis del 2011.