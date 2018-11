Irlanda no permetrà al Regne Unit trencar unilateralment el compromís sobre la frontera nord-irlandesa

Posicions irreconciliables. La negociació del Brexit continua sense sortir de l'atzucac a causa del problema de la frontera irlandesa. Així ho han posat de manifest aquest dilluns els dos comunicats emesos des de Londres i Dublín, respectivament, després de la conversa telefònica que han mantingut la primera ministra britànica, Theresa May, i el seu homòleg de la república d'Irlanda, Leo Varadkar.

Statement by An Taoiseach following this morning’s phone call with PM Theresa May #Brexit pic.twitter.com/l6QfFU0Djb — Simon Coveney (@simoncoveney) November 5, 2018

Mentre que May ha subratllat que la garantia sobre l'obertura de la frontera havia de ser "temporal", Varadkar ha assegurat al seu torn que si bé "es mostra obert a considerar propostes per a una revisió [de la clàusula], ha de quedar clar que el resultat d'una revisió d'aquesta mena no pot implicar una decisió unilateral [del Regne Unit] d'acabar amb la garantia". La conversa telefònica s'ha produït després que el 'Daily Telegraph' informés també avui que el ministre del Brexit, Dominic Raab, havia pressionat May perquè la 'premier' defensés la capacitat britànica d'actuar unilateralment.

El cap del govern irlandès ha recordat a May "els compromisos anteriors" adquirits per Londres el desembre del 2017, i el fet que la clàusula per la qual la frontera s'ha de mantenir oberta –i, en conseqüència, Irlanda del Nord dins la unió duanera europea– ha de continuar vigent "tret que s'arribi a un acord alternatiu".

Les bones paraules de Londres i Dublín, i l'èmfasi que posen els comunicats en la necessitat de trobar una sortida, no amaguen la distància de les seves posicions. En les últimes hores, i segons informacions de 'The Sunday Times', Londres i Brussel·les havien acostat parers. Des de Downing Street s'insistia en la no necessitat de cap garantia sobre Irlanda del Nord si era tot el Regne Unit el que s'integrava, temporalment, dins la unió duanera. Però aquesta idea no satisfà Brussel·les, ni encara menys la possibilitat que el Regne Unit pugui donar per acabats els seus compromisos de manera unilateral. Precisament el que Dublín ha rebutjat aquest dlluns.

The Irish position remains consistent and v clear⁩ that a “time-limited backstop” or a backstop that could be ended by UK unilaterally would never be agreed to by IRE or EU. These ideas are not backstops at all + don’t deliver on previous UK commitments ⁦⁦ #Brexit pic.twitter.com/y7AQ8V1jMo — Simon Coveney (@simoncoveney) November 5, 2018

El ministre d'Afers Estrangers irlandès i vicepresident del govern, Simon Coveney, ha rebutjat per Twitter qualsevol possibilitat de permetre que Londres actuï de manera unilateral, assegurant que el seu país "mai ho acceptarà".

Londres esperava que aquesta setmana es pogués convocar per al 22 de novembre la cimera comunitària per ratificar l'acord del Brexit, però aquesta possibilitat sembla cada vegada més remota.