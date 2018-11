Israel condemna un jueu per crear el pànic amb amenaces de bomba falses

Un tribunal juvenil de Tel-Aviv ha condemnat a deu anys de presó un jove israelià de 20 anys que, des que era menor d'edat, trucava per telèfon a escoles i aeroports de tot el món amenaçant amb la col·locació de bombes. La majoria de les trucades –en va fer al voltant de 2.000 entre el 2015 i 2017, segons el tribunal– les feia a escoles i centres de confessió jueva dels Estats Units, i creava així la por que l'antisemitisme creixia ràpidament en aquell país.

El jove, Michael Kadar, que també té la nacionalitat nord-americana, residia amb els seus pares a la ciutat d'Ashkelon, on tenia una habitació plena d'ordinadors des de la qual feia les trucades distorsionant la veu i esborrant qualsevol pista que el delatés. Finalment, va cometre un error i l'FBI el va localitzar i va comunicar la seva identitat a la policia israeliana, que el va detenir el 2017. És possible que els Estats Units demanin la seva extradició per jutjar-lo també, però els experts consideren que Israel difícilment l'extradirà.

Kadar no només trucava a centres i escoles jueves dels Estats Units, sinó que també va fer trucades advertint de la presència de bombes a diversos aeroports, centres comercials, comissaries de la policia i hospitals dels Estats Units, Austràlia, el Canadà i altres països. En alguns casos, a causa de les evacuacions per les amenaces, algunes persones innocents van resultar ferides. En un altre cas, una trucada va posar en acció avions de combat francesos i suïssos per defensar un avió de passatgers de la companyia israeliana El Al.

Irresponsable legalment

Els advocats de la defensa van al·legar que el jove pateix autisme i un tumor al cervell i que, per tant, no era responsable dels seus actes. Però el tribunal ha sentenciat que sí que era responsable i l'ha condemnat a tres anys més de presó dels que sol·licitava la fiscalia. Segons el tribunal, Kadar té un elevat coeficient intel·lectual "i entén el que fa molt bé", i afegeix que, si no fos per la seva malaltia, la sentència hauria sigut encara més llarga.

D'acord amb documents aportats pels Estats Units, només entre el gener i febrer del 2017, Kadar va fer almenys 245 trucades amb amenaces de bomba. Bona part de les trucades es van fer a institucions jueves dels Estats Units, com la Lliga Antidifamació, un centre que denuncia l'antisemitisme als Estats Units i a la resta del món.

La policia nord-americana va haver de desallotjar centenars de centres comunitaris i escoles jueves després que Kadar expliqués per telèfon, amb la veu distorsionada per l'ordinador, que hi havia bombes quE explotarien en qualsevol moment. Les principals víctimes d'aquestes trucades eren nens jueus.

Família pròxima a Netanyahu

Sobre la família de Michael Kadar s'han fet moltes especulacions a Israel, tant del pare com de la mare. El jove és nebot d'un conegut militar israelià retirat que treballa per a un centre d'estudis estratègics radical identificat amb el govern de Benjamin Netanyahu que, entre altres coses, denuncia l'antisemitisme.

Kadar va fer xantatge al senador Ernesto López de l'estat de Delaware i va amenaçar amb matar els fills d'un antic funcionari del Pentàgon, el departament de Defensa dels Estats Units. Igualment, va rebre diners d'estudiants nord-americans que volien que els seus exàmens fossin ajornats i Kadar s'encarregava de trucar a les escoles amenaçant amb la col·locació de bombes.