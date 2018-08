Israel ha convertit Palestina en el seu abocador

La Cisjordània ocupada ha esdevingut l’abocador d’escombraries d’Israel. Dues informacions publicades en les últimes setmanes coincideixen a subratllar que cada vegada hi ha més abocadors il·legals als territoris ocupats, i que Israel els fa servir diàriament per dipositar els seus residus, que de vegades poden ser deixalles perilloses. Tot i que Israel nega que hi hagi abocadors als territoris ocupats, s’han publicat diversos informes sobre la seva existència, i fins i tot membres d’algunes ONG israelianes i palestines s’ofereixen a acompanyar a qui vulgui a visitar-los. Són completament coneguts.

Una d’aquestes ONG és l’organització israeliana B’Tselem, un grup progressista que sovint denuncia els abusos d’Israel amb els palestins, i que precisament ha publicat un d’aquests informes sobre els abocadors. Les dades que aporta són preocupants per als palestins, que no poden fer res per impedir aquesta situació. Per exemple, el 60% de totes les aigües residuals israelianes que es van convertir en fertilitzants es van processar en una planta del nord de la vall del riu Jordà.

Amb tot, continua sense ser clar quantes plantes de processament d’escombraries té Israel a Cisjordània: un informe recent n’ha identificat més de 25; una altra font augmenta el nombre a més de 40. L’últim informe de B’Tselem, que no és exhaustiu, dona els detalls de 14 abocadors. L’únic que coneix el nombre exacte és l’exèrcit israelià, però els militars no volen fer públiques les dades. Les mateixes plantes no publiquen cap dada relacionada amb el que fan. És un secret oficial.

L’informe de B’Tselem identifica sis abocadors que recullen i processen materials perillosos. En concret, quatre d’aquestes plantes processen materials mèdics infectats, dissolvents, metalls, bateries i productes de la indústria electrònica. Una cinquena planta processa aigües residuals. Segons Hagai El-Ad, director executiu de l’ONG, no n’hi hauria d’haver cap, perquè tots els abocadors són il·legals.

Israel en fa un abús

Segons Adam Aloni, un dels recopiladors de l’informe de B’Tselem, l’obertura dels abocadors “viola la llei internacional” que “prohibeix a la potència ocupadora servir-se de la zona ocupada per al seu benefici per desenvolupar la seva pròpia economia”. Aloni afegeix que Israel aprofita les lleis militars que no regulen el medi ambient.

Els palestins no són informats del que passa als abocadors que estan sota la tutela de les autoritats militars i civils israelianes, de manera que no saben el que succeeix al seu interior. El president palestí, Mahmud Abbas, ha denunciat que Israel està fent mal al medi ambient dels territoris ocupats, encara que no ha aportat dades concretes.

Se sap, això sí, que el govern israelià dona privilegis econòmics a les empreses israelianes que reciclen les escombraries a Cisjordània i no a Israel. El ministeri de Protecció Ambiental d’Israel diu que està fent moltes inversions a Cisjordània per millorar el medi ambient.

Aquesta setmana el diari Haaretz va publicar que Israel ultima una inversió de 340 milions d’euros en una nova planta de tractament de residus prop de Mishor Adumim, una petita colònia jueva de l’est de Jerusalem, on s’enviaran les seves escombraries. El parlamentari Mossi Raz, del partit liberal Meretz, ho critica dient que en realitat és una promoció amagada de les colònies jueves que hi ha a la zona. “Encara que a primera vista sembli que el ministeri vol protegir el medi ambient, els plans del govern demostren clarament que l’objectiu és preparar la terra [ocupada] per a l’annexió”, ha dit Raz.

Resposta de l’exèrcit

Liat, portaveu de l’Administració Civil -l’òrgan militar que administra els territoris ocupats-, assegura que “Israel no ha obert cap abocador a Cisjordània” i que no li consta la seva existència. Després de consultar-ho, Liat diu que només funcionen quatre abocadors autoritzats per Israel: “Tres els fan servir els palestins i un el fan servir les colònies jueves”, detalla. “No entenc les dades de B’Tselem i de la resta d’ONG”, afegeix. “L’únic abocador serà el de Mishor Adumim, que encara no funciona. En qualsevol cas, Israel recuperarà tot el material reciclat i no quedaran escombraries a la zona”. Quan aquest diari li pregunta per què Israel ha de portar les escombraries a Mishor Adumim i després tornar a traslladarels residus al seu territori, contesta que no té cap idea al respecte i que això possiblement és una qüestió política.

