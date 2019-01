Itàlia i Polònia s’alien contra les polítiques de la UE

“Polònia i Itàlia seran els herois de la nova primavera europea, del renaixement dels veritables valors europeus, en què hi haurà menys finances, menys burocràcia, més feina, més família i, sobretot, més seguretat”. Així de confiat -i optimista- es mostrava ahir el polèmic vicepresident i ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, des de Polònia, on es va desplaçar per instar el govern polonès a sumar-se al “ressorgiment” d’una nova Europa. En altres paraules, Salvini va demanar a Varsòvia que pugi al seu vaixell, que navega cap a una destinació més que estudiada: debilitar i fer front a les polítiques d’una Unió Europea que, precisament, no passa pel seu millor moment.

Un gran partit euroescèptic

Ahir el polític italià es va reunir amb el primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki; amb el titular d’Interior, Joachim Brudzinski; i amb el líder del partit governant polonès, Llei i Justícia (PiS), Jaroslaw Kaczynski. A tots tres els va fer una proposta ferma: de cara a les eleccions europees del mes de maig, vol crear una nova aliança al Parlament Europeu on s’aglutinin els grups polítics del Vell Continent crítics amb l’actual Europa, i que actuïn de contrapès d’una majoria de socialdemòcrates i populars.

“Com que l’eix franco-alemany ha dominat Europa durant anys, ara busquem un nou equilibri, una nova energia”, va apuntar Salvini, que, com ja és habitual, va fer ús del seu discurs populista i conservador. “L’Europa que es crearà ens portarà a tots cap a un ritme i un camí diferent del que avui marca aquesta Europa administrada per buròcrates”, va afegir.

De moment, aquests partits que busquen fer trontollar la UE són el francès Reagrupament Nacional, de Marine Le Pen, i l’holandès Partit per la Llibertat, que ja han arribat a un principi d’acord per unir-se al grup que proposa la Lliga, d’extrema dreta, liderada per Salvini. Si, tal com vol el mateix vicepresident italià, s’hi acaben afegint el PiS polonès i el Partit de la Llibertat (FPOE) d’Àustria, l’aliança es convertiria en la tercera força més gran de l’Eurocambra.

I al govern polonès sembla que l’oferta li interessa. Actualment el PiS s’inscriu a la cambra europea en el grup dels Conservadors Reformistes (ECR), el tercer del Parlament. Aquesta coalició està liderada pels conservadors britànics, que a conseqüència del Brexit l’abandonaran a finals de març, cosa que deixarà el PiS sense aliats. La falta d’alternatives clares fa que el nou grup encapçalat per Salvini esdevingui l’opció més atractiva, perquè Polònia necessita formar part d’una coalició potent per tenir suport arran de les sancions de la UE contra les polèmiques reformes impulsades per Varsòvia.

Crítiques de l’oposició polonesa

“El govern polonès s’ha embarcat en un projecte per trencar Europa”, va respondre ahir l’oposició polonesa arran de la trobada entre Salvini i l’executiu del país. La Lliga “és una força nacionalista, radical i prorussa, amb una visió agressiva respecte a la UE, de manera que una reunió del seu líder amb el president del PiS ens sembla condemnable”, va denunciar el líder del partit opositor Plataforma Ciutadana, Grzegorz Schetyna.

Mentrestant, Salvini està sabent treure profit dels punts en comú que uneixen la seva política i la del PiS. “Volem tornar a les arrels judeocristianes [de la UE], a les quals fa temps que Brussel·les s’oposa. És una mostra més d’aquesta manera irracional de rebutjar els valors familiars”, va recordar el vicepresident italià a Polònia, un país molt marcat per la religió. També va fer referència al malestar compartit pels dos països davant la immigració il·legal i l’arribada de refugiats, que, segons Salvini, la política de la UE “potencia”.

Periodistes agredits per l’extrema dreta

Els periodistes Federico Marconi i Paolo Marchetti, del setmanari italià L’Espresso, van ser apallissats per membres d’un grup neonazi mentre cobrien un acte commemoratiu de l’extrema dreta a Roma. Segons van explicar els agredits, dilluns a la nit van rebre “cops de puny i puntades de peu”. “Tot va començar quan vam dir que treballàvem per a L’Espresso ”, un dels mitjans més crítics amb la política d’ultradreta de Matteo Salvini. El setmanari ha condemnat l’atac i ha demanat una resposta al govern.