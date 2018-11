Itàlia declara la guerra a les ‘vaques de la Màfia’

Des de fa més de 30 anys una desena de pobles de la província de Reggio de Calàbria, al sud d’Itàlia, lluiten contra les conegudes com a vaques sagrades de la ‘Ndrangheta. Són animals que pertanyien a famílies relacionades amb aquesta organització criminal, i eren un símbol del poder amb què la Màfia calabresa governava el territori.

Per aturar aquest fenomen, la regió de Reggio de Calàbria ha aprovat recentment un pla per posar-hi fi. A partir d’ara les vaques seran capturades i identificades. I les que no portin un microxip i siguin considerades un risc per a la salut pública se sacrificaran. “Hem de posar fi al mite que les vaques són intocables”, assegura el prefecte de Reggio de Calàbria, Michele di Bari, que amb la captura d’aquests animals pretén restablir la legalitat en una zona on la infiltració mafiosa és una de les més altes del país.

Una qüestió de seguretat

I no només es tracta de marcar un gol a la criminalitat organitzada i un dels seus històrics tòtems, sinó que també és una qüestió de seguretat. Segons les autoritats locals, més d’un miler de vaques i bous salvatges es mouen lliurement pel territori i causen destrosses i accidents. Un dels més greus es va produir el 1992 quan un ramat va fer descarrilar un tren.

Tot va començar uns quants anys abans. Durant la dècada dels 70 les famílies mafioses de la ‘Ndrangheta es repartien el territori. La possessió de bestiar era considerada una mostra de superioritat en una economia bàsicament agrícola. Les vaques dels capos podien pasturar tranquil·lament en qualsevol terreny i ningú podia protestar, i per aquest motiu es van batejar com a sagrades. A finals del 1990 es va produir l’última guerra entre les dues famílies mafioses més importants de la zona, els Raso i els Facchineri. La violència va deixar morts i molts dels supervivents van fugir i abandonar terrenys i animals.

Però amb el pas dels anys el problema no va desaparèixer, sinó tot al contrari. A la dècada del 1990 alguns ajuntaments de la zona van començar a abatre els animals i a aprofitar-ne la carn als escorxadors locals, que més tard distribuïen entre la gent necessitada i els hospitals. Una pràctica que es va acabar amb la crisi de les vaques boges i l’enduriment de la reglamentació europea.

Des de llavors els exemplars s’han anat multiplicant i els veïns saben que continuen sent intocables, perquè “algunes de les vaques que no pertanyen oficialment a ningú estan d’alguna manera controlades per les famílies mafioses presents a la zona”, admet a l’ARA Francesco Consentino, alcalde de Cittanova.

El 2005 el metge local Fortunato La Rosa va ser un dels primers que va decidir desafiar la Màfia i denunciar la situació. Poques setmanes més tard el van trobar mort. Ningú més es va atrevir a obrir la boca en públic.

Tot va canviar l’any passat. Centenars de veïns de tots els pobles de la zona es van organitzar per exigir una resposta a les autoritats. “La situació és insostenible”, diu Domenico Antico, l’advocat del comitè No Bull, que defensa les víctimes dels accidents de trànsit causats per aquests animals: de mitjana hi ha tres ferits per topades cada setmana. “La gent s’ha cansat. És intolerable que un problema que s’arrossega des de fa 40 anys no es pugui resoldre”. Però Antico admet que la majoria de les denúncies són per accidents de trànsit, perquè els agricultors continuen tenint por.

“Aquests animals són salvatges, no tenen propietaris”, explica l’advocat. “En el passat pertanyien als caps de la Màfia i van ser abandonats. Però no descarto que hi hagi persones que actualment s’estiguin aprofitant de la situació. Maten els animals clandestinament i en venen la carn”.

Resultats positius

El regidor de Cittanova sosté que el fenomen de les vaques sagrades l’han denunciat durant anys diferents administracions locals. “No som una comunitat omertosa [sotmesa al silenci]. La novetat ara és la presa de posició col·lectiva”, assegura. L’operació comença a donar fruits. En els primers vuit mesos d’aquest any s’han capturat 183 bovins, segons va anunciar la prefectura de Reggio de Calàbria. “El balanç de les operacions és positiu”, sobretot “des del punt de vista de la seguretat pública, la prevenció i el control del territori”, va explicar el prefecte. “Podem afirmar que aquests símbols tradicionalment coneguts com a vaques sagrades s’han trencat”.