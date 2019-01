El Japó i Rússia negocien firmar un tractat de pau pendent des de l'armistici de la Segona Guerra Mundial

El president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg, Shinzo Abe, han iniciat aquest dimarts un seguit de negociacions que tenen com a objectiu firmar un tractat de pau, escrit el 1956, que segueix pendent des de l'armistici de la Segona Guerra Mundial. La disputa entre els dos països s'ha centrat en la possible cessió de les illes Kurils, sota domini rus, a Tòquio. I és que el Japó va perdre el domini d'aquestes illes que van passar a ser potestat de la Unió Soviètica, i fins avui s'han mantingut russes.

Tot i ser un dels temes candents de les negociacions, Shinzo Abe no ha fet cap referència a les illes, conegudes com el Nord de Japó. El primer ministre s'ha limitat a dir que les reunions tractaran els temes "com és degut". De fet, l'home fort del Kremlin va intentar obrir una ronda de negociacions el setembre de l'any passat que va quedar suspesa per les reclamacions del Japó. El país asiàtic va exigir a Rússia que cedís les quatre illes de l'arxipèlag – Iturup, Shikotan, Habomai i Kunashir.

Putin va rebutjar aquesta proposta perquè el tractat de pau soviètic-japonès només preveu un possible acord: que Rússia cedeixi al Japó únicament dues de les illes de l'arxipèlag –Habomai i Shikotan–, yna proposta que fins al moment Japó no ha acceptat i ha seguit ferm en la seva demanda de recuperar les quatre illes. Aquest plantejament no depèn, únicament, de la diplomàcia russa. Primer s'hauria de convèncer la població local de les illes, unes 20.000 persones, a acceptar o no passar a viure sota domini japonès.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va apel·lar aquest dilluns a ser realistes en les negociacions i va negar el fet que Tòquio hagués presentat una proposta sobre les illes Kurils. No obstant això, Peskov va recordar als assistents que cap dels dos països tenien intenció de renunciar als seus "interessos nacionals".

Els dos presidents s'han referit al tema insular en diferents ocasions. Si bé Putin ha qualificat "d'inqüestionable" la sobirania russa sobre l'arxipèlag, ha deixat entreveure una possible solució que "satisfaci els pobles i governs dels dos països".

De moment, doncs, els presidents no han explicitat que el conflicte territorial de les illes Kurils formi part de l'ordre del dia de els reunions bilaterals que es faran a Moscou. Tot i així, altres veus properes al Kremlin sí que han evidenciat el litigi. Per exemple, el ministre d'Exteriors rus, Serguéi Lavrov, es va dirigir directament al seu homòleg japonès, Taro Kono, per recordar-li que només hi havia dos temes a tractar en aquestes negociacions: la sobirania russa sobre l'arxipèlag, i el reconeixement japonès del resultat de la Segona Guerra Mundial.

Protestes a Moscou

Les autoritats russes han detingut almenys onze persones que es manifestaven davant l'ambaixada del Japó.

El líder del Front d'Esquerres, Serguéi Udaltsov, ha denunciat a través de les xarxes que les persones detingudes formaven part del partit que ell encapçala. Durant els últims dies s'han celebrat diversos actes per denunciar l'entrega de les illes a Tòquio. De fet, centenars de persones s'han manifestat aquest cap de setmana davant els rumors que s'han difós sobre la possible cessió de les illes a favor de la firma del tractat de pau.