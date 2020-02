Joe Biden s'enfonsa i Bernie Sanders guanya les primàries de Nou Hampshire

Els col·legis electorals seguien oberts però Joe Biden es trobava ja a més de 1.500 quilòmetres de distància de Nou Hampshire. L'exvicepresident, favorit a nivell nacional des que va anunciar la seva candidatura, va prendre distància i va decidir passar pàgina hores abans que el recompte de vots a les primàries d'aquest petit estat del nord-est de país li confirmés el que anticipaven les enquestes: que el daltabaix d'Iowa no havia estat un accident. Ha acabat cinquè, per darrere de Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar i Elizabeth Warren.

Biden ha seguit els resultats des de Carolina del Sud, que votarà a finals de febrer i on necessita confirmar en vots el teòric suport dels afroamericans a la seva candidatura. Són, en la seva opinió, "els electors més compromesos". A Columbia, la capital d'aquest estat del sud, més divers racialment que Iowa i Nou Hampshire (essencialment blancs), ha garantit als seus seguidors que "això no ha acabat". Però és indiscutible que Joe Biden ha quedat molt tocat. Tot i que aquesta matinada es repartien tan sols 24 delegats dels prop de 4.000 que elegiran el rival de Donald Trump, l’exvicepresident no n’ha sumat ni un. Encara que potser la pitjor notícia per a ell és que ara té dos aspirants moderats per davant. I per al sector moderat del partit, que els seus votants no tenen encara un candidat clar. Música celestial per l'exalcalde de Nova York, Michael Bloomberg, que no entrarà en competició fins el primer dimarts de març, en el conegut com "súper dimarts", que reparteix el 34% dels delegats.

Els qui sí que semblen tenir-ho clar són els demòcrates de l'ala més progressista. Iowa i Nou Hampshire han demostrat que entre Bernie Sanders i Elizabeth Warren, els electors aposten per l’"original". Igual que li ha passat a Biden, la senadora Warren no ha aconseguit ni un sol delegat i s'ha quedat lluny en vots dels tres primers llocs. Bernie Sanders, que ja va guanyar a Nou Hampshire amb claredat en 2016 enfront de Hillary Clinton, ha repetit victòria aquesta matinada. S'ha deixat desenes de milers de vots pel camí, però llavors la competició va ser cosa de dos i ahir a la nit fins a cinc demòcrates creien tenir opcions reals de fer-se amb un tros del pastís.

El més gros se l'ha emportat Sanders, però la senadora Amy Klobuchar s'ha endut potser la millor part. No només avança Joe Biden, sinó que aconsegueix desviar part de l'atenció que havia obtingut l'exalcalde Pete Buttigieg. El candidat més jove va sortir d'Iowa com la gran esperança moderada i se'n va de Nou Hampshire certificant el suport de l'electorat blanc. Nevada i Carolina del Sud, pròximes cites de les primàries i on el vot llatí i afroamericà començarà a tenir pes, determinaran les seves opcions reals.

La cita de Nou Hampshire estava marcada en vermell per alguns dels candidats amb menys opcions. Si les primàries no han aclarit el camí cap a la nominació, almenys han servit per reduir el dens trànsit d'aspirants. Pocs minuts després del tancament dels col·legis electorals, l'empresari Andrew Yang anunciava el final de la campanya. "Sóc un home de matemàtiques i els números diuen que no guanyaré". Yang, que va centrar el seu missatge en la idea d'una renda bàsica universal de 1.000 dòlars per cada ciutadà adult, va aconseguir arrossegar amb ell una insuficient però entusiasta base de votants que es fan dir els Yang Gang (la colla de Yang). Més nombrosa, això sí, que la del senador Michael Bennet, que des dels multitudinaris debats televisats de l'estiu passat no havia tornat a treure el cap i aquesta matinada també ha tirat la tovallola.