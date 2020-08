Els demòcrates oficialitzen Joe Biden com a candidat a la presidència dels Estats Units

Joe Biden és oficialment el candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units de cara a les eleccions del 3 de novembre. Així ho ha confirmat la votació d'aquest dimarts durant la segona jornada de la Convenció Nacional Demòcrata celebrada telemàticament pel coronavirus. Amb el suport de 3.558 delegats, s'ha oficialitzat la candidatura del que va ser vicepresident de Barack Obama, mentre que el seu competidor, Bernie Sanders, n’ha obtingut 1.151. Els resultats eren previsibles tenint en compte que Sanders, que ha aparegut a la convenció amb mascareta i sense pronunciar discurs, es va retirar de la carrera electoral el passat 8 d’abril.

“Gràcies des del fons del meu cor”, ha dit Biden en una connexió des de la seva residència de Delaware juntament amb la seva dona Jill després de la votació en la qual han participat els delegats de 57 estats dels EUA. Està previst que el dijous tanqui la convenció amb un discurs d’acceptació de la nominació. El candidat ha llançat a Twitter un missatge en què ha expressat que és “l’honor de la seva vida” acceptar-la.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

Després de l'obertura del dilluns amb Sanders i Michelle Obama, la segona jornada de la convenció ha comptat amb la intervenció dels ex presidents Jimmy Carter i Bill Clinton (tot i que la seva influència ha decaigut al partit després de les acusacions d'abusos sexuals). També hi ha intervingut la congressista Alexandria Ocasio-Cortez que ha representat les idees més progressistes, i el republicà Colin Powell.

El demòcrates recuperen Clinton

Clinton ha sigut un a de les veus més dures amb Donald Trump. “En un moment com l’actual el despatx oval hauria de ser un centre de comandaments, però és un centre de tempestes. Només hi ha caos. Només una cosa no canvia: la seva determinació per negar la responsabilitat i eludir la culpa”, ha subratllat. Per la seva banda, Powell ha mostrat la seva confiança en Biden, i "no en l'adulació de dictadors i dèspotes". “Avui som un país dividit i tenim un president fent tot el que pot perquè sigui així i continui sent així. Que diferent seria si tinguéssui un president que ens unís”, ha afegit l’ex general de l’Exèrcit dels EUA. No és l'únic republicà que li ha donat suport durant aquesta jornada. També ho ha fet Cindy McCain, viuda de John McCain, que ha lloat la figura del candidat demòcrata a nivell personal amb un vídeo emotiu sobre l'amistat que mantenia Biden amb el seu marit.

La intervenció d'Ocasio-Cortez, limitada a un minut, era potser la més esperada de la nit. L'activista s’ha declarat “en fidel gratitut a un moviment popular de masses que treblla per instaurar els drets socials i humans del segle XXI". "Un moviment", ha continuat, "que se n'adona de la brutalitat insostenible d'una economia que recompena les explosives desigualtats de riquesa per a uns pocsa expenses de l'estabilitat a llarg termini per a molts".

Però qui ha tancat la nit ha sigut Jill Biden, que ha fet el tradicional paper de primera dama subratllant l’amor i compasió del seu marit pel país. “Com uneixes una família trencada? De la mateixa manera que uneixes una nació. Amb amor i comprensió, i petits actes de compasió. Amb valentia. Amb fe inquebrantable”, i ha conclós: "Ell farà per les famílies en que va fer per la nostra:unir-nos i sanar-nos".