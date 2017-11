Kènia, contra els lleons homosexuals

A Ezequiel Mutua, responsable de la censura a Kènia, no li han agradat les imatges que un fotògraf va captar en el parc nacional més famós del país en què es veu a dos lleons mascles mantenint relacions sexuals. El comportament dels dos felins, afirma, no es deu a cap instint natural animal sinó a la "influència" dels visitants homosexuals al Masai Mara, ignorant que no és el primer cop que s'ha vist escenes similars en plena natura.

Mutua ha afirmat en el seu compte de Twitter que aquestes conductes animals posen en risc l'espècie: "Si els nostres lleons comencen a tenir un comportament homosexual serà segurament el final de les espècies animals", escriu en una piluada acompanyada de l' article del diari 'Nairobi News' que recull les seves reflexions.

If our lions begin this homosexual behaviour then that will surely be the end of the animal species. https://t.co/JL5wGR4NHW — Dr. Ezekiel Mutua (@EzekielMutua) 2 de novembre de 2017

Mutua, que dirigeix l'organisme kenià de la censura a la televisió i el cinema, ha demanat que es capturin i es mantingui aïllats els dos exemplars per tal que els científics "puguin determinar" com i on van adquirir aquest "estrany" comportament homosexual que, al seu parer, és contra natura perquè impossibilita el principal objectiu del sexe, tant en animals com en humans, que és la procreació. "Els dos lleons necessiten assessorament", afirma.

En l'entrevista amb els periodistes, Mutua reclama, incrèdul, verificar si realment els dos exemplars són tots dos mascles, malgrat que en les imatges s'aprecia clarament la característica melena dels mascles. El censor tracta de trobar una justificació al comportament dels dos felins i apunta que els dos han "copiat" de visitants gais que han tingut sexe a vista de tothom o senzillament els impulsa "una força diabòlica".

Contra Disney

No és el primer cop que Mutua actua contra l'homosexualitat. La setmana passada, l'organisme que dirigeix va prohibir l'emissió de la sèrie 'Andi Mack' del Disney Channel, arran que un dels personatges protagonistes de la ficció per a adolescents qüestionés la seva sexualitat. El responsable de la censura no ho va dubtar i va ordenar el bloqueig amb l'argument que els nens han de rebre "la informació correcta" i aquesta correcció passa per dibuixar una família com la "unió entre persones de gènere oposat". Així, va ser contundent: "Cap contingut gai no s'emetrà a Kènia" perquè aniria "contra la cultura, és retrògrad i il·legal", ha deixat escrit al seu compte de Twitter.

Attempts to introduce gay program in Kenya will be met with the full force of the law @StarTimesKenya @ZukuOfficial #GayProgWontAirInKenya pic.twitter.com/6FNug06qGv — Dr. Ezekiel Mutua (@EzekielMutua) 30 d’octubre de 2017

Kènia és un de la setantena de països que encara penalitzen les relacions sexuals consentides entre persones del mateix sexe. La llei castiga amb penes d'entre 8 i 14 anys les conductes homosexuals.