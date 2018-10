Kim Jong-un convida el Papa a visitar Corea del Nord

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, considerat un dels principals enemics de la llibertat religiosa al món, ha convidat el papa Francesc a visitar el seu país, segons ha informat aquest dimarts el govern sud-coreà. La invitació formal serà traslladada al Vaticà la setmana vinent pel president de Corea del Sud, el catòlic Moon Jae-in, que té previst ser a Roma durant dos dies amb l'objectiu d'intentar que el pontífex contribueixi a reduir la tensió entre les dues Corees.

El president sud-coreà es va reunir amb Kim Jong-un el mes passat. "Si el Papa visita Pyongyang li farem una gran benvinguda", va dir el líder nord-coreà a Moon, segons ha informat Kim Eui-kyeom, un portaveu presidencial a Seül.

El Vaticà no s'ha pronunciat de moment sobre si el Papa podria acceptar la invitació, tot i que es creu que és bastant improbable.

Cap pontífex ha visitat mai Corea del Nord, on el règim totalitari ha imposat importants restriccions a les activitats religioses i, en canvi, promou un culte personal al voltant de la figura de Kim, del seu pare i del seu avi, que han dirigit el país com si fossin autèntics deus.

Malgrat això, no és la primera vegada que Corea del Nord intenta convidar el Papa. L'any 1991, quan el bloc soviètic començava a desintegrar-se, el règim nord-coreà va fer campanya per convidar el papa Joan Pau II a Pyongyang per així aconseguir reduir el total aïllament en què estava, segons explica al seu llibre el diplomàtic nord-coreà Thae Yong-ho, que va desertar a Corea del Sud l'any 2016.

El papa Francesc ha mostrat interès a ajudar a construir una pau duradora a la península Coreana. Quan va visitar Seül el 2014, va afirmar que anhelava "la pau i la reconciliació a la península de Corea". Però el règim de Pyongyang va disparar tres coets de curt abast des de la seva costa est, poc abans de l'arribada del Papa. I un cop va aterrar a Seül, en va llançar dos més.

Amb tot, durant el seu viatge Francesc va fer una crida a favor del "perdó i la renovació del diàleg", i d'augmentar l'ajuda humanitària a Corea del Nord.

El president sud-coreà no perd l'esperança i confia que el Papa acceptarà la invitació de Kim. Per la seva banda, un viatge del pontífex a Pyongyang seria un senyal del desig de Kim d'obrir el seu país.

"L'actuació del govern nord-coreà pel que fa a la religió i les creences és una de les més hostils i repressives del món", assegura la Comissió nord-americana sobre la Llibertat Religiosa Internacional al seu últim informe anual. "La llibertat de religió o de creences no existeix a Corea del Nord. El règim exerceix una influència absoluta sobre les poques cases de culte que hi ha al país i que estan controlades per l'estat", afegeix l'informe.