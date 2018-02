Kim Jong-un convida el president sud-coreà a reunir-se amb ell a Pyongyang

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha convidat avui el president de Corea del Sud, Moon Jae-in, a reunir-se amb ell a Pyongyang "com més aviat millor", segons ha informat un portaveu de l'oficina presidencial sud-coreana.

La petició l'ha fet, dirigida expressament a Moon, la germana de Kim Jong-un, Kim Jo-jong, que ha acompanyat la delegació del règim nord-coreà que aquest dissabte s'ha reunit a Seül amb el president sud-coreà.

"Creiem que hi ha les condicions necessàries perquè [la cimera a Pyongyang] es faci realitat", ha respost Moon, segons ha detallat el portaveu de l'administració del president sud-coreà.

Tot i que s'ha dit que Kim Jo-jong estava inclosa en la delegació nord-coreana que ha viatjat al Sud aprofitant l'arrencada dels Jocs Olímpics d'Hivern que se celebren en territori sud-coreà, el portaveu presidencial sud-coreà ha assenyalat avui que la germana del líder nord-coreà ha vingut en qualitat "d'enviada especial" de Kim Jong-un.

La germana del líder nord-coreà, que és directora de propaganda i agitació i membre del politburó del partit únic de Corea del Nord, ha lliurat, a més, a Moon una carta manuscrita del seu germà en què el líder nord-coreà li expressa el seu "desig de millorar les relacions" entre els dos països.

Durant la trobada d'aquest dissabte a Seül, el president de Corea del Sud ha instat, al seu torn, Pyongyang a intentar reprendre el diàleg amb els EUA per desactivar les tensions marcades per les contínues proves d'armes del règim i els seus encreuaments d'amenaces amb Donald Trump durant l'últim any.

A la reunió, Moon i la delegació nord-coreana han tractat "diversos aspectes relacionats amb les relacions intercoreanes i la situació general a la península coreana", segons ha explicat el portaveu de l'administració sud-coreana, que no ha donat més detalls sobre el contingut de la conversa.

La històrica presència de la delegació i de Kim Yo-jong –que ha estat el primer membre de la dinastia Kim a viatjar al Sud– al país veí respon als acords a què van arribar al gener les dues Corees –que tècnicament segueixen en guerra– perquè el Nord participés en els Jocs de Pyeongchang 2018.

El govern de Moon Jae-in està convençut que aquest nou acostament intercoreà pot ajudar a millorar el panorama regional i també a fer que Pyongyang i Washington reprenguin el diàleg.