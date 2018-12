Kim demana més cimeres amb els veïns de Corea del Sud

Kim Jong-un acaba el 2018 tal com el va començar: demanant més diàleg als fins fa menys de 12 mesos enemics acèrrims del règim. El líder nord-coreà ha enviat aquest diumenge una carta al president de Corea del Sud, Moon Jae-in, per demanar-li mantenir els esforços iniciats per superar la tensió entre els dos països i alliberar els seus pobles "de la por de la guerra". A la carta, Kim s'ofereix a mantenir "freqüentment" cimeres com les que han fet aquest any, en què s'han establert les bases per desnuclearitzar la Península, on encara és patent l'última frontera física de la Guerra Freda.

Si el 2018 Kim anunciava en el seu discurs de Cap d'Any la voluntat d'iniciar el desgel i apel·lava fins i tot a l'esperit olímpic poc abans dels Jocs Olímpics d'Hivern que es van fer a la ciutat sud-coreana de Pyeongchang, ara encara l'any vinent amb la voluntat de continuar els contactes bilaterals. Aquest any, Kim i Moon s'han trobat fins a tres vegades, i al juny el líder nord-coreà es va entrevistar amb el president nord-americà, Donald Trump, a Singapur, en un gest que va suposar rebaixar la tensió latent entre els dos líders, que poc abans s'havien insultat i desafiat mútuament a fer servir armes de llarg abast.

Kim també afirma que té intenció de visitar Seül, però sense avançar-ne cap data, en un viatge ja previst que finalment no es va materialitzar. Segons un portaveu oficial, Kim valora a la carta tant els seus esforços com els de Moon per "moure's conjuntament en favor de la pau i la prosperitat a la península Coreana", i subratlla com s'han aconseguit superar les confrontacions gràcies a les tres reunions d'aquest any i al fet que tots dos hagin "alliberat els seus pobles de les tensions militars i de la por de la guerra".

La carta s'ha fet pública dos dies abans que es difongui el tradicional missatge de Cap d'Any del líder nord-coreà, en què habitualment sol repassar els reptes del règim de Pyongyang i en què aquest any s'espera que esmenti la distensió intercoreana. Els dos països encara estan tècnicament en guerra des de l'armistici del 27 de juliol del 1953, proposat per l'ONU, els Estats Units, la Xina i l'extinta URSS, que va fixar una zona desmilitaritzada al paral·lel 38 i que separa no només les dues Corees, sinó també el règim més aïllat i comunista que queda al món i un estat capitalista i liberal.

En paral·lel a la distensió amb Seül, Kim té a l'agenda el desgel amb l'altre gran enemic de Corea del Nord i preveu una segona reunió amb Trump els pròxims mesos, la data de la qual encara és secreta.